Dernière journée des éliminatoires CAN 2025 : « Il faut tout donner pour gagner ce match » (Brama Traoré)

Les Étalons du Burkina Faso jouent la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, le lundi 18 novembre 2024, sous le coup de 13h GMT face au Malawi. A quelques heures de ce rendez-vous, où Brama Traoré et ses poulains espèrent un faux pas des Lions du Sénégal et un bon résultat pour occuper cette place de premier du groupe, les choses sont déjà en place. C’est ce qu’a affirmé le chercheur. Il a souhaité au moins les 3 points de son équipe pour une joie du peuple burkinabè après les derniers réajustements de son équipe.

Plus que quelques heures pour que le Burkina Faso lutte, pas pour la qualification de la CAN Maroc 2025, mais pour espérer la première place dans cet exercice. Avant cela, Brama Traoré, sélectionneur national du Burkina Faso veut au minimum remporter les trois points.

« Nous pensons que ça va être un match difficile en ce sens que cette équipe revient d’un nul. Depuis le début elle n’a pas gagné un match mais elle venait de gagner un nul. Donc je pense qu’elle va être prétentieuse pour ce match. Mais, nous avons nos armes et nous allons les utiliser. Il s’agira pour nous de finir en beauté», a dit le sélectionneur national.

Pour lui, il faut tout faire pour parvenir à passer le bon temps avec les amoureux du football burkinabè, avec ces trois points. « Il y a l’image de la patrie qui est en jeu. Il faut tout donner pour gagner ce match.

Les joueurs en sont conscients, nous avons parlé entre nous et nous allons tout faire pour mettre les petits plats dans les grands pour terminer en beauté. Nous savons que l’équipe est à domicile et ne va pas se laisser faire et c’est à nous de faire le nécessaire pour engranger les 3 points», a ajouté Brama Traoré.

En rappel, les Étalons ont dans leur compteur 10 points plus 6 derrière le premier du groupe L, le Sénégal 13 points plus 7. Tout est toujours possible dans cette dernière journée. Les Lions seront face au Burundi le 19 novembre 2024.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

