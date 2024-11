Côte d’Ivoire : Un site internet d’emplois réservé aux militants du parti au pouvoir

publicite

0 Partages Partager Twitter

En Côte d’Ivoire, la polémique enfle depuis plusieurs jours à propos d’un site internet dit e-emploirhdp.ci qui propose plus de 5000 postes aux militants du Rassemblement des Houphouetistes pour la Démocratie et la Paix, RHDP, parti au pouvoir. Face à ce que l’opposition appelle de la discrimination, le RHDP lui explique qu’il ne fait que relayer des offres d’emplois disponibles sur plusieurs autres plateformes.

La suite après cette publicité

En ligne depuis le 20 septembre 2024, le site e-emploirhdp.ci, publie des offres d’emplois aussi variées que diversifiées et prennent en compte plusieurs secteurs d’activités avec pour émetteurs des entreprises privées et publiques.

Depuis lors, ce site nourrit une polémique sur les bords de la lagune Ebrié d’autant plus que pour avoir accès aux détails des postes proposés, l’utilisateur devra y entrer son numéro de carte de militant.

Pour l’opposition, il s’agit-là d’une discrimination de trop. Justin Koné Katinan, Président du Conseil stratégique et politique du Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI), le Parti de Laurent Gbagbo, cette situation est « tellement grave » qu’elle mérite d’être dénoncée.

« La Constitution de notre pays est claire là-dessus. L’accès à l’emploi privé et public doit se faire sans discrimination de quelque nature que ce soit, notamment d’opinion politique. Au nom de quoi le parti qui gouverne décide de s’octroyer une part de marché, déjà très restreint, de l’emploi ? », s’est interrogé le collaborateur de Laurent Gbagbo.

Pour le secrétaire national du RHDP chargé de la promotion de l’emploi des militants, Issa Fadiga, « toutes les offres publiées sur notre site sont publiques, nous ne faisons que les agréger dans un même espace. Une équipe de deux à trois personnes est en charge de les collecter et de mettre à jour le site. Nous ne faisons que faciliter l’accès à l’information, mais aussi à la formation. En aucun cas, il n’existe de lien entre le RHDP et ces entreprises publiques ou privées, nous ne transmettons pas de CV directement », justifie-t-il, tout en fustigeant l’opposition qu’il considère « irresponsable et pas sérieuse » et à qui il demande d’éviter « les amalgames ».

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite