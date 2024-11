Ouagadougou : L’excellence scolaire célébrée par la délégation spéciale de l’arrondissement 7

publicite

La délégation spéciale de l’arrondissement N°7 de la commune de Ouagadougou a organisé une journée d’excellence le mercredi 20 novembre 2024 à l’école Kossyam de Ouagadougou. La cérémonie a été marquée par des remises de kits scolaires et d’attestations aux différents lauréats.

Dans le but de magnifier l’excellence éducative, la délégation spéciale de l’arrondissement N°7 de la commune de Ouagadougou a initié une journée de récompense des acteurs.

Pour la présidente de la délégation spéciale de l’arrondissement 7, Marie Blanche Yougbaré/ Yara, c’est une tradition pour les premiers responsables de l’arrondissement de célébrer l’excellence scolaire.

Elle a salué la résilience des acteurs de l’éducation et a manifesté sa satisfaction aux résultats obtenus par la circonscription d’éducation de base Ouaga 7 lors des examens scolaires 2023-2024.

« Nous avons voulu sacrifier à la tradition pour célébrer et magnifier l’excellence et saluer la résilience des enseignants et des élèves de la circonscription. C’est une fierté pour moi que la CEB Ouaga 7 ait pu faire un taux de 87,42% en 2024 contre 71,71% en 2023 et ça mérite vraiment que nous saluons les efforts de ces enseignants », se réjouit-elle.

Ils sont six enseignants et élèves de la CEB/Ouaga 6 dont leurs efforts et abnégations ont été reconnu par la délégation spéciale. Du côté des encadreurs, c’est Jacqueline Sacré Tapsoba de l’école Kossyam A qui a remporté le premier prix. Elle a remporté une moto et un certificat de mérite. Apevignekou Komi de l’école Bel Eclat A est venue en deuxième position et est repartie avec un ordinateur portable, un sac en cuir et un certificat de mérite.

« Je remercie les organisateurs de cette journée d’excellence. Je suis allée avec 86 candidats à l’examen du CEP et le résultat a été 100%. Donc je dis merci à tout le monde qui à œuvrer pour que j’ai cette reconnaissance des premiers responsables de l’arrondissement », a exprimé Jacqueline Sacré Tapsoba, meilleure enseignante de la CEB.

Egalement, les 6 meilleurs élèves de la CEB ont été récompensés dont 3 garçons et 3 filles. Et c’est Amira Fatim Kaboré de l’école Saint Jean-Baptiste de la Salle qui vient sur la plus haute marche du podium avec 9,44 de moyenne. Elle est repartie avec un vélo, un sac et une tablette suivie des 6 autres, qui repartent chacun avec un vélo plus un sac.

« J’ai eu 9,44 de moyenne à l’entrée en 6e. J’ai bossé et écouté les conseils de mes enseignants ; ce qui m’a permis de réussir. Donc je remercie mes enseignants et mes parents pour leur soutien », a exprimé Amira Fatim Kaboré.

Amidou OUEDRAOGO

Pour Burkina24

