Journées scientifiques de l’ANSAL-BF : La contribution des sciences humaines dans le développement au cœur des échanges

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina Faso (ANSAL-BF) à travers le collège sciences humaines, arts, lettres et culture (SHLAC) organise du 4 au 5 décembre 2024 à Koudougou ses journées scientifiques. Durant 48 heures, les réflexions se tiendront autour du thème « La contribution des sciences humaines, des lettres, des arts et de la culture au développement du Burkina Faso ».

La suite après cette publicité

Donner l’occasion aux enseignants-chercheurs et aux chercheurs de partager leurs opinions et les résultats de leurs réflexions avec d’autres collègues dans le but de dégager des pistes pour favoriser le développement de la nation, c’est l’objectif principal que s’est assigné l’académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina Faso (ANSAL-BF) en initiant ses journées scientifiques.

En effet, le président du conseil de SHLAC Pr Joseph Paré a soutenu que les réflexions vont mettre en lumière l’apport des sciences dites humaines dans le développement d’un pays. A l’en croire, il sera question d’examiner les paramètres sous l’angle de l’éducation, sous l’angle de la santé, sous l’angle des formations et démontrer comment ces facteurs peuvent contribuer d’une manière à une autre au développement.

« Nous aurons des communications qui vont être des perspectives de réflexion mais aussi nous allons présenter des résultats d’un certain nombre de recherche qui montrent effectivement comment les sciences humaines, les lettres et les arts et la culture contribuent effectivement au développement du pays», a-t-il expliqué.

Pour les participants, les 48 heures de travaux seront l’occasion de non seulement présenter les résultats des recherches, mais aussi faire connaître les activités et actions menées par l’académie. Pr Alain Joseph Sissao, académicien et directeur de recherche à l’institut des sciences de société a dit espérer que les journées doctorales soient une tribune du donner et du recevoir afin d’impacter le développement des sciences humaines et sociales du Burkina Faso.

« Dans la recherche, les chercheurs trouvent des résultats de recherche mais ces résultats ne sont pas valoriser si bien que les gens ne savent pas exactement ce que les chercheurs font. Essentiellement, les résultats de cette étude vont permettre de comprendre les difficultés de valorisation des recherches des chercheurs », a-t-il fait savoir.

Quant au secrétaire général perpétuel de l’ANSAL-BF Hamidou Touré, il a salué l’initiative du collège Sciences Humaines, Lettres, Arts et Culture (SHLAC) d’avoir mis en place ces journées scientifiques. Outre cela, il a invité le collège à élargir ses partenariats avec d’autres structures et institutions intervenant dans le domaine des Sciences humaines, des Lettres, des Arts et de la Culture afin de participer davantage au développement du Burkina Faso.

« Au regard des sujets qui seront abordés au cours de ces journées scientifiques, je demeure convaincu que vous saurez mettre en relief les potentialités des sciences dites molles pour l’éducation, la santé, la sécurité et l’ensemble des secteurs de développement du Burkina Faso à savoir un développement endogène qui nous développe », a-t-il espéré.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite