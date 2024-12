13e Africa Postal Forum : Un tremplin pour réinventer l’avenir du secteur postal en Afrique

publicite

Le lancement officiel de la 13e édition de Africa Postal Forum (APoF) a eu lieu le mercredi 4 décembre 2024 à Ouagadougou. La ministre de la Transition digitale, des Postes et de la communication électronique du Burkina Faso, Dr Aminata Zerbo/Sabane a présidé la cérémonie d’ouverture de cette 13e édition co-organisée par One Africa et la Poste Burkina Faso.

Près de 200 participants, des experts, des acteurs et consommateurs du secteur postal, constituent le pacemaker de cette 13e édition de Africa Postal Forum. Réinventer la poste après l’ouragan internet qui a bouleversé les us et les coutumes de la poste.

Oui, la 13e édition de l’Africa Postal Forum compte actionner les leviers d’une industrie postale réinventée. D’ailleurs, le thème de cette 13e édition est « Les leviers d’une industrie postale réinventée ».

Ainsi, la Directrice générale de One Africa, Mme Hind Sidqui l’a laissé entendre : “nous sommes ici entre experts et personnalités éminentes du secteur postal africain pour réfléchir à l’avenir de la poste africaine, à sa transformation, à son élan pour favoriser l’inclusion financière et l’inclusion numérique afin de devenir acteur de développement socio-économique de nos pays”.

Au menu de ces trois jours donc, “experts, directeurs généraux de postes, ministères en charge du secteur postal vont échanger, partager des expériences, s’enrichir avec les expériences des pays africains et sortir avec des conclusions, des résolutions qui vont accompagner le développement du secteur postal en Afrique”, a assuré Mme Hind.

Pour Aminata Zerbo/Sabane, c’est tout simplement la poste qui va se réinventer après l’avènement du numérique avec sa fulgurante évolution. Pour elle, cette 13e édition d’Africa Postal Forum, sera un tremplin pour booster cette renaissance de la poste qui a jusque-là survécu à différentes évolutions et révolutions.

Du reste, elle a fait noter que la poste se positionne aujourd’hui comme vecteurs d’inclusion numérique. Elle a néanmoins pour terminer, fait savoir qu’à l’issue des travaux de cette 13e journée, il est attendu des pistes de solutions pour bien réussir cette réinvention de la poste afin qu’elle puisse « continuer à jouer ce rôle important dans le développement socio-économique de nos pays”.

En rappel, Africa Postal Forum est une plate-forme annuelle qui permet de réunir les acteurs du secteur postal pour réfléchir, échanger sur les enjeux, les questions d’actualité concernant le développement et l’avenir du secteur postal. 25 pays ont dit oui au rendez-vous de cette 13e édition qui se tient du 3 au 5 décembre 2024.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

