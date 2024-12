Burkina Faso : AGRODIA célèbre 20 ans d’existence et s’offre un nouveau siège

L’Association des grossistes et détaillants d’intrants agricoles (AGRODIA) célèbre 20 ans d’existence. Dans le cadre des activités festives de l’événement, elle a officiellement inauguré un nouveau siège, ce jeudi 5 décembre 2024, à Ouagadougou.

Il s’agit d’un bâtiment de type R+2. Il trône fièrement dans le quartier Patte d’oie de Ouagadougou. Il est composé d’une salle de réunion, d’une salle de formation, d’une salle d’archives et de plusieurs autres bureaux.

Seguename Adama Ouédraogo, président de l’Association des grossistes et détaillants d’intrants agricoles (AGRODIA), a laissé entendre que cette cérémonie d’inauguration et de célébration de 20 ans d’existence marque un moment historique et symbolique pour leur association.

Ces deux décennies, a-t-il aussi indiqué, ont été marquées par des efforts inlassables pour renforcer leurs capacités et celles de leurs membres en mettant à leur disposition les ressources essentielles pour améliorer la disponibilité des intrants agricoles.

« L’inauguration de notre nouveau siège symbolise notre croissance et notre résilience. Il représente pour nous non seulement un lieu de travail, mais aussi un espace ouvert à l’innovation, à la formation et aux échanges d’idées. Nous souhaitons que ce siège soit un point de rencontre où se dessineront les solutions agricoles pour demain », a fait savoir Adama Ouédraogo.

A l’avenir, a informé le président de AGRODIA, nous continuerons de nous battre pour grandir et pour que nos membres aient accès aux meilleures pratiques et techniques renouvelables et renouvelées.

Saïdou Diendéré, représentant du parrain de la cérémonie, Idrissa Nassa, Président directeur général (PDG) du Groupe Coris holding, par ailleurs partenaire financier de la faîtière, a adressé ses chaleureuses félicitations à AGRODIA pour cet important jalon. Ces deux décennies d’existence, à l’en croire, représentent un parcours remarquable fait de défis surmontés, de projets accomplis.

Jean Ouédraogo, Directeur général (DG) de la société d’exploitation des phosphates du Burkina, au nom du Directeur de cabinet du ministère de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques, a félicité AGRODIA pour ce qu’elle est un acteur incontournable dans la production des engrais de qualité, un acteur qui accompagne la politique du gouvernement en matière de subventions des engrais et un acteur de proximité avec les producteurs.

« Nous sommes dans un contexte où le Burkina Faso recherche sa souveraineté alimentaire. Qui dit souveraineté alimentaire, parle d’augmentation de la production. Et on ne peut pas augmenter la production sans parler d’engrais. AGRODIA est un acteur de premier plan à ce niveau. Donc, c’est vraiment les féliciter », a-t-il également avancé.

Les officiels présents ont eu droit à une visite des nouveaux locaux de AGRODIA et ont visité les stands disposés pour la circonstance. Pour rappel, du 05 au 07 décembre 2024, à Ouagadougou, AGRODIA célèbre 20 ans d’existence autour du thème central « Rôle et contribution de AGRODIA dans l’atteinte de la souveraineté alimentaire au Burkina Faso ».

Rabiatou Zabré (Stagiaire)

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

