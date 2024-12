Contrôle Rigoureux à Dano : plus de 700 kg de Produits non conformes saisis

publicite

0 Partages Partager Twitter

La Direction Régionale de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat du Sud-Ouest (DRICA-SUO) a effectué une opération de contrôle à Dano, le mardi 3 décembre 2024.

La suite après cette publicité

L’objectif était de vérifier les prix, la qualité primaire des produits et la disponibilité des produits de grande consommation pour protéger la santé des consommateurs et leur pouvoir d’achat.

Les contrôleurs ont découvert plusieurs infractions graves, telles que des prix illicites, la vente de produits périmés ou mal stockés, et la distribution de produits interdits. En conséquence, sept boutiques et deux magasins ont été fermés, et environ 700 kg de produits non conformes ont été saisis.

L’opération a également révélé près de 1 500 litres de boissons frelatées, soulignant la nécessité d’une vigilance accrue. Les contrevenants seront convoqués et risquent des sanctions sévères.

En renforçant les contrôles, la DRICA-SUO montre son engagement à protéger les consommateurs et à promouvoir un environnement commercial sain. Les actions à Dano appellent à la responsabilité collective des commerçants et des consommateurs.

La DRICA-SUO encourage les habitants à signaler toute spéculation sur les prix ou produits de qualité douteuse aux numéros verts : 80 00 11 84/ 80 00 11 85 / 80 00 11 86.

La BMCRF, la garantie d’une concurrence saine et loyale

Source : DRICA SUD- OUEST et SCRP/BMCRF

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite