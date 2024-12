13e édition de l’Africa Postal Forum : Fin des 72h d’échanges sur la réinvention des postes africaines à Ouagadougou

publicite

0 Partages Partager Twitter

La 13e édition de l’Africa Postal Forum a officiellement refermé ses rideaux le jeudi 05 décembre 2024 à Ouagadougou. Cette activité a réuni près de 200 participants du Burkina Faso et de 25 autres pays d’Afrique durant 72h pour parler des possibilités de réinvention de la poste dans cette ère du numérique. La rencontre est co-organisée par One Africa Forum et La Poste Burkina Faso.

La suite après cette publicité

Experts et personnalités éminentes du secteur postal africain étaient réunis à Ouagadougou depuis le 3 décembre 2024 pour réfléchir à l’avenir de la poste africaine, à sa transformation, à son élan pour favoriser l’inclusion financière et l’inclusion numérique. Le jeudi 5 décembre 2024, ce cadre de réflexion sur les perspectives de la poste africaine a refermé ses portes avec des recommandations sur la table.

Ces réflexions se sont basés sur le thème « Leviers d’une industrie postale réinventée ». Les experts ont partagé leurs expériences sur les pratiques et innovations dans le secteur des postes sur le continent. Selon le Directeur général de La Poste BF, Ibrahim Saba ces discussions ont permis de dégager des pistes pour des solutions innovantes dans le secteur de la poste en Afrique. Il a insisté sur la nécessité de la réinvention du secteur dans l’ère du numérique.

«Nous sommes très ravis de la mobilisation que nous avons observée à ce forum. Plus de 20 pays participants, plus de 30 partenaires qui sont venus nous soutenir de par le monde. Nous sommes très comblés parce que nous avons pleinement atteint les objectifs du forum.

Les débats ont été très enrichissants. L’une des fortes recommandations, c’est que l’Afrique doit travailler à l’interopérabilité des systèmes. Aujourd’hui, on s’est accordé sur le fait qu’on doit travailler à cela, de sorte que, peu importe le pays africain où tu te trouves, tu puisses bénéficier des mêmes services que dans ton pays d’origine», a dit Ibrahim Saba.

A l’écouter la tenue effective de ce rendez-vous est une preuve de résilience, une preuve que le Burkina Faso malgré tout reste fréquentable. Cette preuve de résilience a été reconnue par la Directrice générale de One Africa Forum, Hind Sidqui. A son tour, elle a traduit la reconnaissance de l’ensemble des délégations venues d’Afrique, aux autorités et au peuple burkinabè, pour l’accueil et l’hospitalité durant ces trois jours.

« Nous voulons dire ‘Barka’ au gouvernement burkinabè, au peuple du Burkina Faso et à La Poste BF qui ont permis la tenue de cette 13e édition dans ces conditions exceptionnelles. Nous sommes plus de 200 participants de plus de 20 pays réunis ici et, à l’unanimité, l’ensemble des participants ont apprécié l’accueil et l’organisation du début jusqu’à la fin », a-t-elle salué.

Saidou Yanogo a traduit les mots du ministre en charge des postes à la clôture de la 13ème édition. Après ses félicitations il dit être convaincu de la transformation des postes en Afrique grâce aux recommandations mis sur la table.

«La ministre me charge de vous remercier une fois de plus pour avoir fait le choix de vous déplacer dans notre pays, dans notre belle capitale Ouagadougou, pour cette rencontre très importante du secteur postal. Merci pour la confiance que vous avez portée à notre pays», a-t-il salué.

C’est en 2006 que l’Africa Postal Forum est né comme le principal forum africain dédié à l’innovation et à la modernisation du secteur postal africain. Les participants ont reçu des reconnaissances à l’issue de ces 72h de travaux.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite