IST/UBS e campus : Rentrée cours en ligne , début des cours prévu pour le 15 janvier 2025

Rejoignez notre programme de formation des cours en ligne et obtenez des diplômes en Sciences de Gestion (UBS) et en Sciences et Technologies (IST) de partout à travers le monde.

Début des cours le 15 janvier 2025



✅𝗦𝗖𝗜𝗘𝗡𝗖𝗘𝗦 𝗘𝗧 𝗧𝗘𝗖𝗛𝗡𝗢𝗟𝗢𝗚𝗜𝗘𝗦 :

* Agroalimentaire

* Nutrition Humaine Appliquée

* Qualité et Sécurité Sanitaire des Aliments

* Réseaux et Systèmes Informatiques

* Réseaux Informatiques et Multimédias

* Génie minier

* Génie civil option Bâtiments, Travaux Publics et Aménagements

* Génie industriel options :

• Productique

• Maintenance industrielle

* Génie électrique options :

• Électrotechnique

• Électronique et Informatique Industrielle

* Génie Biomédical options :

• Analyse Biomédicale

• Maintenance Biomédicale et Hospitalière

-Génie Energétique option Énergies Nouvelles et Renouvelables

✅𝗦𝗖𝗜𝗘𝗡𝗖𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗚𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡 :

* Marketing et Gestion Commerciale

* Gestion des Ressources Humaines

* Marketing et Communication d’Entreprise

* Communication d’Entreprise

* Marketing et stratégie

* Finance comptabilité

* Comptabilité Contrôle Audit

* Banque microfinance

* Logistique, Transport et Transit

* Gestion des projets

* Assistanat de Direction Bilingue

Les inscriptions et réinscriptions sont ouvertes et se poursuivent

#rentréeacadémique2024_2025

#Cours_cycle_normal

#CoursProfessionnel

#CoursEnLigne

https://ist-ecampus.com/

#Infoline :

IST Campus Wayalghin : 53 00 98 00 / 53 00 63 00

IST UBS Bobo : 66 26 00 00/ 60 16 02 02

