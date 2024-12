Inbox/Salz Und Saülen, une scène théâtrale sur le vivre ensemble mondial présenté au village Opéra de Laongo

publicite

0 Partages Partager Twitter

La scène de théâtre Inbox/Salz Und Saülen a été présentée le samedi 7 décembre 2024 pour une deuxième fois au Burkina Faso, cette fois-ci au Village Opéra de Laongo, dans la commune de Ziniaré, Région du Plateau-central. C’est une scène théâtrale avec une participation multinationale qui parle de la nécessité de la solidarité entre toutes les nations du monde. En gros, un mélange de couleurs raciales qui fait l’avalanche d’un vivre ensemble international tout en dénonçant des relations entre les continents, dont le mondialisme, le néocolonialisme, l’impérialisme, etc.

La suite après cette publicité

Après sa conception en Autriche et sa mise en scène dans ledit pays, le projet de théâtre Inbox/Salz Und Saülen s’est déporté au Burkina Faso après la Norvège. Sa conception est l’œuvre du pays des Hommes intègres, à travers le village Opéra de Laongo en collaboration avec l’Autriche. Donc après ces pays, tout naturellement le pays de Thomas Sankara a accueilli cette scène.

«Le projet a commencé en 2022 par son écriture. Nous avons sélectionné un metteur en scène burkinabè qui est allé en Autriche et qui a écrit un texte inspiré du confinement. A la suite, le texte a servi d’exposition initiée par un autre artiste visuel ici au village Opéra. Au fond, nous sommes à la base de ce projet. C’est donc tout a fait normal qu’après l’Autriche qu’il soit présenté ici», a fait savoir Laurentine Bayala, la chargée de programme culturel du village Opéra de Laongo.

C’est ainsi qu’une scène rassemblant des Burkinabè et des personnes d’autres nationalités faisant la promotion de la cohésion entre les peuples a été présentée au public. Pour Laurentine Bayala, il est nécessaire de briser les barrières de sorte à ce que « nous puissions construire un monde de paix, solidaire même dans ces incompréhensions ». En gros, le nord, le sud, la main dans la main pour les générations futures, selon elle.

La mise en scène de ce spectacle a été aussi possible grâce à l’artiste Sidiki Yougbaré en collaboration avec Thiemo Strutzenberger de l’Autriche. Pour l’artiste burkinabè, cette scène a été inspirée par l’envie de priser toutes les chaînes d’appartenance pour arriver à un monde meilleur. Dans cette scène y figurent entre autres le comédien burkinabè Justin Ouindiga connu sous le nom GSK et l’artiste burkinabè Nabalum.

Du côté de l’artiste c’est bien l’idée d’accompagner toute initiative prônant la cohésion sociale qui a motivé sa participation à cette scène. « Quand il s’agit de représenter le Burkina Faso, moi je suis toujours partante. Chaque fois qu’on présentait au Burkina les gens sortaient nombreux pour regarder.

Les retours sont bons. Les gens ne comprennent peut-être pas les paroles mais ils comprennent qu’en tant qu’humains, tant qu’il y a le respect on peut vivre ensemble et faire de belles choses ensemble et c’est ce qu’on a essayé de véhiculer», a dit l’artiste burkinabè.

Simon Labhart, lui est venu de l’Allemagne pour jouer ce spectacle, ou du moins la première raison évoquée à cette soirée. A l’entendre, entendre parler du Burkina Faso et venir au Burkina Faso sont des choses contraires. « Je suis venu, j’ai vu et je me sens très bien ici au Burkina Faso. Si c’est à refaire je le referais», a-t-il reconnu.

Ce spectacle a été créé dans le cadre du projet Deconfining porté par la capitale européenne de la culture basée en Autriche et le Village Opéra basé au Burkina Faso. Le Village Opéra est un site entouré de pierres et de granite. Il est situé dans la commune de Ziniaré dans la région du Plateau-central.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite