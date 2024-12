« Nous ne devons pas parler de la souveraineté du Burkina sans interroger les élèves » (Larba Yaméogo, Coordinateur du RJPSA)

publicite

Le Réseau des jeunes patriotes pour la souveraineté africaine (RJPSA) a réuni des élèves de la commune de Ouagadougou autour d’une conférence sur le thème «Jeunesse, connaissance de l’histoire, patriotisme et enjeux de la lutte de reconquête et de souveraineté», le samedi 07 décembre 2024 à Ouagadougou.

Le Réseau des jeunes patriotes pour la souveraineté africaine (RJPSA) veut sonner la mobilisation de toutes les ressources disponibles pour contribuer à la reconquête du territoire et la souveraineté du Burkina Faso. D’où son recours au monde éducatif surtout la jeunesse estudiantine et scolaire.

Selon Yaméogo Larba le Coordinateur national du Réseau, cette journée d’échange avec les élèves vise à leur partager des informations qu’ils ne peuvent pas avoir en classe même étant des acteurs clés et l’avenir du pays.

«Nous avons voulu cette journée d’échanges avec les élèves parce que le Burkina Faso traverse une crise et il y a beaucoup de confusions. Si nous avons des échanges francs avec les élèves ils pourront comprendre ce qui se passe.

On va interroger l’histoire, ce qui s’est passé avant au Burkina Faso, en Afrique et dans le monde et comparer avec ce qui se passe actuellement au Burkina Faso et puis orienter les élèves sur ce qui va venir dans le futur, leur montrer leur place et leur rôle dans l’avenir du Burkina Faso», a-t-il indiqué.

A l’occasion, deux conférenciers ont été invités à un partage intellectuel avec ces centaines de jeunes venus de plusieurs établissements de la commune de Ouagadougou. Pour Adama Amadé Siguiré, l’un des conférenciers, c’est une nécessité que ces jeunes scolaires et étudiants connaissent l’histoire et les hommes qui ont lutté pour la souveraineté du Burkina Faso dans le passé.

« Ces jeunes gens ont besoin de connaître qu’au Burkina Faso il y a des grands hommes qui se sont battus de par le passé pour notre indépendance, pour notre souveraineté et qu’eux aussi, ils doivent se lancer sur cette voie et continuer de se battre pour la souveraineté du Burkina Faso», a-t-il laissé entendre.

Aussi, dit-il, il s’agit de montrer à cette jeunesse son rôle et sa place dans la lutte pour la souveraineté nationale. «A ce niveau, il s’agit de faire savoir à ces élèves que comme le passé, des Burkinabè se sont battus pour que le pays se développe, aujourd’hui encore nous sommes dans une période difficile et eux jeunes ils doivent être prêts s’armer de savoir et de science pour pouvoir contribuer à la reconquête du Burkina Faso mais surtout pour la souveraineté nationale. Il faut que ces jeunes soient des acteurs clés de la transformation radicale du Burkina Faso», a-t-il confié.

Akim KY

Burkina 24

