Enseignement supérieur : L’IST Gounghin clôture la 5e édition du séminaire d’intégration de ses nouveaux étudiants

Les rideaux de la 5e édition du séminaire d’intégration des étudiants de l’Institut Supérieur de Technologie (IST) de Gounghin qui s’est tenue du 5 au 7 décembre 2024, se sont refermés sur un motif de satisfaction des organisateurs. Ce séminaire a pour objectif d’accueillir et de favoriser l’intégration des nouveaux étudiants.

Pendant trois jours les étudiants et le personnel de l’administration de l’Institut Supérieur Technologie de Gounghin se sont réunis autour du thème «Formation de qualité et insertion professionnelle face aux défis de sécurité et d’employabilité pour un développement endogène», en vue de réfléchir sur la problématique d’une formation de qualité et d’insertion professionnelle.

« Nous organisons ce séminaire en vue de permettre à nos étudiants d’avoir les clés pour réussir leur formation professionnelle, leur formation universitaire», a expliqué Pr Issa Compaoré, Fondateur de l’Institut Supérieur Technologie et Umanis Business School (UBS).

Selon Pr Issa Compaoré, ce séminaire offre l’occasion aux nouveaux étudiants de nouer des relations avec les anciens diplômés de l’école afin de recevoir des orientations et des conseils.

«On va les faire rencontrer des aînés dans le métier qui vont leur faire comprendre les choix de formation qu’ils ont opérés, comment ils doivent donc conduire, développer leurs compétences, se conduire en termes de valeurs personnelles», a-t-il poursuivi.

L’administration de l’extension IST de Gounghin a profité de l’occasion pour rassurer aux étudiants de sa disponibilité à les accompagner pour leur devenir professionnel.

«On met à leur disposition tout ce qui est outil, tout ce qui est logistique, tout ce qui est capacité, pour qu’ils puissent vraiment être leaders dans leur domaine, qu’ils puissent sortir vraiment avec tout ce qu’il y a comme connaissances et compétences, afin de pouvoir s’insérer dans le marché», a signifié, Zeni Sahoudate Da/Napon, co-formatrice et responsable de l’intégration.

Des activités telles les formations, des panels et des partages d’expérience ont meublé cette 5e édition du séminaire des étudiants de l’IST, Campus de Gounghin.

