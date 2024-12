Festival la voix de la Kora : La 3e édition annoncée en grande pompe

publicite

Les 13 et 14 septembre 2024, se déroulera la 3e édition du festival la voix de la Kora. À quelques jours de l’événement, le comité d’organisation dudit festival a décliné les grandes lignes qui meubleront cette édition.

En vue de mettre en lumière les instrumentistes à cordes, souvent tapis dans l’ombre, et de leur offrir une scène pour révéler leur potentiel artistique au grand public, un festival un né : Le festival la voix de la Kora. Fort des deux années riches en expériences, le festival renaît pour une 3e édition.

Prévu sur deux dates, le 13 et le 14 décembre au Squash Time et à la belle étoile, ce festival mettra à l’honneur de nombreux instrumentistes à corde, issus du Burkina Faso et d’autres horizons.

« Ces artistes, experts dans l’art de jouer des instruments traditionnels comme la kora, le balafon ou encore le ngoni, mais également dans des instruments modernes tels que la guitare et le violon, offriront des performances exceptionnelles. Le public pourra également dé couvrir des collaborations entre artistes locaux et internationaux, pour des moments inédits de fusion musicale », a indiqué Abdoulaye Traoré, plus connu sous le nom de Kantala, promoteur du festival la voix de la Kora.

Cette année, le festival se décline sous le thème: « Cordes ancestrales et modernes, une mélodie de paix ». Ce thème met en avant la fusion des sonorités traditionnelles des instruments à cordes et les influences modernes qui caractérisent la scène musicale actuelle.

« L’ objectif est de montrer que la musique, à travers ses racines et son évolution, peut être un puissant vecteur de paix et de rassemblement, transcendant les barrières culturelles et générationnelles », a expliqué le promoteur.

La 3e édition du Festival « La Voix de la Cora » s’ annonce comme un événement incontournable pour les amateurs de musique traditionnelle et moderne. Rendez-vous du 13 au 14 à Ouagadougou pour des instants de partage entre artistes et spectateurs autour des cordes.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

