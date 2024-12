Plus d’une trentaine de femmes écrivaines burkinabè référencées sur Wikipédia

Le média en ligne Moussonews en collaboration avec la communauté des wikimédiens, a procédé à la présentation des travaux de la 5e édition de WikiGap, le samedi 7 décembre 2024 à Ouagadougou. Pour cette 5e édition c’est une trentaine de femmes écrivaines dont le profil a été mis en référence sur Wikipédia, l’encyclopédie mondiale.

L’objectif de ce référencement dédié cette année aux écrivaines burkinabè est, selon la promotrice Bassératou Kindo, une vitrine de mise en visibilité et de promotion de l’écrivaine burkinabè qui était jusque-là inconnue.

« WikiGap, édition 5 est dédiée aux écrivaines du Burkina Faso. On s’est dit, non seulement on va travailler sur leurs profils, pour rendre ça visible, mais aussi leurs citations. Parce qu’on passe le temps à promouvoir les citations d’autres personnes, alors qu’elles écrivent, elles font aussi des citations», a-t-elle dit.

Marraine de l’édition, Mariam Vanessa Touré, a indiqué que l’initiative est bonne partant du principe qu’elle célèbre non seulement le caractère résilient et créatif de l’écrivaine burkinabè mais également propulsera ses citations dans l’univers entier.

«Wikipédia s’enrichit de 30 profils de femmes remarquables du Burkina Faso. Ces femmes, issues de divers horizons, incarnent la résilience, la créativité et l’engagement qui façonnent notre société. Une vingtaine de citations d’écrivaines burkinabè s’ajoutent désormais à Wikiquote, permettant à leurs paroles de résonner encore plus fort à travers le temps et l’espace», a-t-elle laissé entendre.

Auteure et enseignante à la retraite, la présidente de l’association Mot d’Elles, Bernadette Sanou/Dao figure parmi ces femmes écrivaines référencées. Elle s’est dit honorée de voir leurs œuvres rendues publiques pour une contribution mondiale.

«Etre sur ces plateformes-là, évidemment, c’est très important pour nous. Ça veut dire que tout ce que nous produisons, tout ce que nous disons, tout ce que nous apportons comme contribution à notre petit niveau ici, est valable aussi sur le plan international et mondial. Donc, j’en suis très heureuse», s’est-elle réjouie.

Pour mémoire, WikiGap a été mis en place en 2019. Il se donne pour objectif de combler le fossé numérique pour l’égalité genre à travers la publication des biographies, des parcours inspirants des femmes et des citations du genre féminin.

Soumaïla MALO (stagiaire)

Burkina 24

