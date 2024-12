Ouagadougou : La cité universitaire de Kossodo a désormais son club OPUIS

publicite

Le vice-président des Clubs de l’Observatoire Panafricain pour l’Unité, l’Intégrité et la Souveraineté (OPUIS), Donis Ayivi, a procédé au lancement officiel d’une cellule à la cité universitaire de Kossodo le dimanche 08 décembre 2024 à Ouagadougou.

Après la cité universitaire de l’Unité Africaine (Ex IAM) et celle de l’Institut des Sciences (IDS), c’est au tour de Kossodo d’avoir un bureau du club de l’Observatoire Panafricain pour l’Unité, l’Intégrité et la Souveraineté (OPUIS). Cette équipe locale a été installée le dimanche 8 décembre 2024 au sein de ladite cité universitaire.

Selon le vice-président des Clubs de l’Observatoire Panafricain pour l’Unité, l’Intégrité et la Souveraineté (OPUIS), Donis Ayivi, a expliqué les mobiles de cette organisation. A l’écouter, ces clubs visent à engager la jeunesse à la culture de l’intégrité et l’engagement social dans un esprit panafricain pour un lendemain meilleur.

« On a l’habitude de dire que l’avenir appartient à la jeunesse. Mais il s’agit de quelle jeunesse ? Cette jeunesse a besoin de renforcement de capacités surtout dans des domaines clés de leadership, d’engagement social, de prise de parole en public. On s’est dit OPUIS doit aller vers ces jeunes. Et où on les retrouve, ils sont dans les universités » a-t-il expliqué.

C’est à travers une conférence sous le thème « le leadership et l’engagement social des jeunes » que le nouveau bureau a été installé. Pour Ma-Arouf Nebié, conférencier du jour, cette thématique sur l’engagement social des jeunes constitue un élément important pour le développement d’une communauté car la jeunesse constitue la frange majorité de la population.

« C’est une thématique assez intéressante parce que ça nous permet de faire un lien entre le besoin pour les jeunes de s’engager afin de pouvoir contribuer significativement au développement de la communauté », a-t-il souligné.

Quant aux nouveaux membres du club section Kossodo, ils disent être mobilisés pour cette cause des Clubs OPUIS pour une jeunesse bien formée afin de relever le défi du développement socioéconomique.

« A travers ce qu’on a reçu comme message sur le leadership et ce qu’on va donner comme information, cela va encourager d’autres personnes qui ne pensaient pas s’engager un jour de se lancer dans ces genres d’activités parce qu’on parle d’actions sociales et des compétences qu’on pourrait acquérir », a laissé entendre Fidèle Ouédraogo, président du Club OPUIS section/ Kossodo.

Le Club de l’Observatoire Panafricain pour l’Unité, l’Intégrité et la Souveraineté (OPUIS) est une association à but non lucratif créé dans le but d’inciter la jeunesse à l’engagement social.

Amidou OUEDRAOGO

Pour Burkina 24

