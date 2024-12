Burkina Faso : Une mission gouvernementale à Pô après l’explosion de deux véhicules

publicite

Deux ministres sont arrivés très tôt ce 11 décembre dans la ville de Pô, à la suite de l’explosion de deux véhicules mardi soir, vers 20 heures, au poste de contrôle douanier du village de Tambolo, sur l’axe Pô-Dakola, à quelques encablures de la ville de Pô.

La mission, conduite par le ministre d’État Émile Zerbo, accompagné du ministre de l’Économie et des Finances, Boubacar Nakanabo, et du directeur général des Douanes, est venue présenter ses condoléances aux familles des victimes, constater les dégâts et encourager le personnel de la douane de Dakola face à ce choc.

Après une visite au chef de Tambolo, la délégation s’est rendue sur le site du drame, où une équipe de la police scientifique et technique est à pied d’œuvre pour établir les faits. Le drame a causé cinq décès, deux blessés graves évacués à Ouagadougou et d’importants dégâts matériels au niveau du poste de contrôle et de ses environs.

Ce bilan ne prend pas en compte les occupants des deux véhicules dont on ignore pour l’instant le nombre. La chaussée a également été considérablement dégradée, interrompant la circulation dans les deux sens et créant ainsi des embouteillages sur la nationale n°5.

Pour l’instant, les causes exactes restent inconnues. Mais il est établi que des véhicules chargés d’explosifs pour les sites d’orpaillage, traversent souvent l’axe Pô-Dakola.

Source : Agence d’information du Burkina (AIB)

