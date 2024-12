Pô : Plusieurs victimes dans l’explosion de deux voitures

publicite

Deux véhicules ont littéralement explosé mardi 10 décembre 2024, vers 20h, au poste de contrôle de Tambolo, sur l’axe Pô-Dakola, a appris l’AIB sur place.

Les passagers des deux véhicules ainsi que des personnes à proximité au moment de l’explosion ont perdu la vie.

Un correspondant de l’AIB a dénombré sur place au moins cinq corps calcinés. D’importants dégâts matériels ont également été enregistrés dans les environs. La chaussée s’est considérablement dégradée, et la circulation est interrompue. Pour l’instant, on ignore les causes.

Toutefois, il est à noter que le même village a connu une explosion similaire il y a quelques années.

Une voiture transportant des dynamites utilisées sur les sites d’orpaillage avait été soufflée par une forte explosion, emportant ses occupants. Deux ministres sont arrivés très tôt ce 11 décembre dans la ville de Pô, à la suite de l’explosion de deux véhicules mardi soir, vers 20 heures, au poste de contrôle douanier du village de Tambolo, sur l’axe Pô-Dakola, à quelques encablures de la ville de Pô.

La mission, conduite par le ministre d’État Émile Zerbo, accompagné du ministre de l’Économie et des Finances, Boubacar Nakanabo, et du directeur général des Douanes, est venue présenter ses condoléances aux familles des victimes, constater les dégâts et encourager le personnel de la douane de Dakola face à ce choc. Après une visite au chef de Tambolo, la délégation s’est rendue sur le site du drame, où une équipe de la police scientifique et technique est à pied d’œuvre pour établir les faits. Source : Agence d’information du Burkina (AIB)

