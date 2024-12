Tribune | « Ode à la Terre des Hommes Intègres » (BAMOUNI Amédée)

publicite

Ceci est une tribune de BAMOUNI Amédée, Assistant stagiaire GSP, en service à la Maison d’Arrêt et de Correction de Kongoussi, sur le Burkina Faso.

Sous le ciel d’azur, où l’Harmattan souffle,

Une terre s’élève, fière et résolue.

Burkina Faso, berceau de nos ancêtres,

Tes fils et tes filles, unis dans leurs cœurs,

Ont lutté sans relâche, avec courage et foi,

Contre l’oppression, l’esclavage et la loi

Des puissances étrangères, cruelles et injustes.

De l’esclavage au colonialisme, quel chemin parcouru !

Les chaînes se sont brisées, mais la lutte a continué.

Contre les valets locaux, soucieux de leurs intérêts,

Et contre le terrorisme, qui menace nos libertés.

Mais ton peuple, ô Burkina, ne fléchit pas,

Il se dresse, debout, comme un roc massif.

L’indépendance, ce n’est pas seulement un drapeau flottant,

C’est un combat quotidien, sans cesse réinventant.

C’est la quête d’une autonomie alimentaire,

La maîtrise de nos ressources, naturelles et humaines.

C’est la construction d’une société juste et équitable,

Où chacun trouve sa place, sa voix et sa part de gâteau.

Alors, célébrons ce jour, où l’espoir renaît,

Où la flamme de la liberté ne s’éteint jamais.

Pour tous ceux qui ont versé leur sang,

Pour tous ceux qui luttent encore, dans l’ombre et sous le blanc.

Le Burkina Faso, c’est l’œuvre de tous,

Un héritage à protéger, un avenir à construire tous ensemble.

La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons

BAMOUNI Amédée

Assistant stagiaire GSP, en service à la Maison d’Arrêt et de Correction de Kongoussi

