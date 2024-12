Musique : Alif Naaba sort « Tomorrow », un hymne de paix

publicite

L’artiste burkinabè Alif Naaba a dévoilé son nouveau titre, « Tomorrow », un appel vibrant à la paix qui fait écho aux aspirations profondes du peuple burkinabè. Ce single, accompagné d’un clip percutant, a officiellement été dédicacé, le mardi 10 décembre 2024 à Ouagadougou, devant un parterre d’invités.

Avec « Tomorrow », son nouveau single, Alif Naaba pose une fois de plus sa voix au service de la paix. Ce nouvel hymne, présenté en grande pompe à Ouagadougou le 10 décembre, résonne comme un espoir pour un Burkina Faso apaisé. Le clip, dévoilé souligne l’engagement de l’artiste à bâtir un avenir meilleur pour son pays.

« J’ai choisi Tomorrow, parce que je voulais qu’on sache que chacun de nous a un rêve et chacun de nous quand il dort pense que demain va être encore meilleur, et c’est ça qui nous nourrit. Il faut que nous continuions à penser que demain sera meilleur, et que demain viendra avec de jolis rêves », a d’emblée Justifié le Prince aux pieds nus.

« Chaque mot de cette chanson a un sens profond. J’espère que ces mots pourront apporter de l’espoir, car la chanson parle de rêve et de possibilité de construire notre pays. Je rêve d’un Tomorrow colorée, reluisant pour tout le monde », a-t-il ajouté.

Ambassadeur de la paix, Alif Naaba a bénéficié de l’appui du PNUD, pour la réalisation de ce projet. Pour le représentant résident du PNUD, Alfredo Teixeira, le son Tomorrow fait montre de la résilience que vit le Burkina Faso.

« Je suis dans une folle émotion. Le message est poignant, parce qu’on a deux jours dans la vie, aujourd’hui et demain. Aujourd’hui passe vite. Mais on a demain. Il est important. C’est un clip de la résilience, de la cohésion sociale, de la paix. C’est cela l’utilité de la musique et de la culture », a lancé Alfredo Teixeira.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

