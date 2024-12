64e anniversaire de l’indépendance : 127 acteurs civils et militaires décorés dans la région du Centre

publicite

Dans la région du Centre, la commémoration du 64e anniversaire de l’indépendance du Burkina Faso a été marquée par la décoration de 127 agents civils comme militaires qui se sont distingués par leur abnégation au travail au service de la nation, ce mercredi 11 décembre 2024 à Ouagadougou.

1960 – 2024, cela fait 64 ans que la Haute Volta, actuel Burkina Faso accédait à son indépendance. Abdoulaye Bassinga, gouverneur de la région du Centre, a profité de cette occasion pour rendre un vibrant hommage aux devanciers qui se sont battus corps et âme afin que le pays obtienne son indépendance.

Cette indépendance est aujourd’hui menacée par la crise sécuritaire qui secoue le pays depuis plus de 10 ans de cela. Abdoulaye Bassinga a aussi rendu hommage à ceux et celles qui se battent jour et nuit pour que la mère patrie reste debout.

« C’est un devoir historique pour moi de rendre un vibrant hommage à tous ceux qui ont servi avec dignité, désintéressement, honneur et courage pour la défense de l’intégrité du territoire national. Ces valeureux fils ont su tenir comme aujourd’hui, une autre épreuve de notre patrie », a-t-il déclaré.

Le gouverneur de la région du Centre a appelé la population à plus de vigilance, et également à collaborer avec les forces de défense et de sécurité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. «C’est pourquoi nous devons rester vigilants et ouverts à la collaboration avec les forces de défense et sécurité, ainsi que les VDP qui se battent jour et nuit pour recouvrir l’intégrité de notre territoire national, souvent au prix des sacrifices extrêmes», a-t-il invité.

À l’issue de son mot à l’occasion de ce 64e anniversaire de l’indépendance du Burkina Faso, Abdoulaye Bassinga a procédé à la décoration de 127 agents de son ressort administratif.

Assamiou Compaoré, cadre à la mairie de l’arrondissement N°11 de Ouagadougou fait partie des heureux élus de ce jour. Il s’est dit honorer par cette reconnaissance de la nation. «Je peux dire que cette médaille va plus me galvaniser, cette médaille va plus me réconforter. J’allais dire que c’est une invite à faire mieux», a-t-il exprimé sa joie.

Soumaïla MALO (stagiaire)

Willy SAGBE

Burkina 24

