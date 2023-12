11-Décembre 2023 : Le mérite de 101 personnes de la Région du Centre reconnu

publicite

La région du centre, à l’instar des autres régions du Burkina Faso a reconnu le mérite de 101 de ses fils et filles, ce lundi 11 décembre 2023, à Ouagadougou. Cette reconnaissance s’est faite à travers une cérémonie sobre entrant dans le cadre de la célébration de l’indépendance du Burkina Faso qui se tient chaque 11 décembre.

La commémoration tenue à la place de la nation de Ouagadougou a reconnu le mérite de 101 personnes. Il s’est agi des récipiendaires élevés au grade de l’ordre de chevalier, de l’ordre du mérite burkinabè, de la médaille d’honneur des collectivités locales et des ordres spécifiques.

A l’issue de cette reconnaissance, le gouverneur de la Région du Centre, Abdoulaye Bassinga, a rappelé que c’est au regard de la dégradation sécuritaire que se justifie la sobriété de la commémoration de cet évènement de haute portée historique.

Cependant il a rappelé la nécessité de sa tenue qui permet de rendre un hommage aux vaillants hommes qui se sont battus pour repousser l’ennemi hors des frontières. « La commémoration du 63ème anniversaire de l’accession de notre pays à l’indépendance revêt un sens historique profond pour notre nation dans son cheminement vers la réalisation de ses espérances.

C’est un moment solennel. Aujourd’hui, plus que jamais, honorons ceux qui, au prix de lourds sacrifices se battent jour et nuit pour repousser l’ennemi hors de nos frontières», a indiqué le gouverneur.

Notre responsabilité envers notre nation ne se limite pas à ces cérémonies

Occasion faisant, il a rappelé la nécessité d’un effort de tous les Burkinabè dans cette lutte contre les forces du mal. «Notre responsabilité envers notre nation ne se limite pas à ces cérémonies annuelles, mais se manifeste dans chaque acte de solidarité, chaque contribution à l’effort de paix», a ajouté le gouverneur.

Le Pr Laurent Bado fait partie de ces nombreux récipiendaires. Marou Yaméogo, président de la délégation spéciale de l’arrondissement 11 de Ouagadougou a reçu la médaille d’honneur des collectivités locales. Une médaille qu’il a dédiée à non seulement sa famille mais aussi à ses collaborateurs.

« Ça me fait une joie immense. Je dois cette médaille à mes supérieurs à ma famille et à mes collaborateurs car seul on ne peut pas réussir. C’est ensemble qu’on peut y arriver », a-t-il dit. Cette commémoration s’est tenue sous le thème « Engagement patriotique et participation citoyenne : fondamentaux pour le retour de la paix et l’Etat-Nation construction de Burkinabè ».

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

