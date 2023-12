Cyclisme : Moukaila Rawendé est le premier champion de la course du 11-Décembre du gouvernement burkinabè

publicite

La pédale n’a plus de secret pour le sociétaire de l’AS Bessel Moukaila Rawendé. Il a remporté le dimanche 10 décembre 2023, la première édition du grand prix du gouvernement, à l’occasion de la célébration du 11 décembre. Dans une compétition qui a démarré avec 95 cyclistes, issus de 48 clubs, le champion l’a remportée en 3h 23 min 15 secondes, avec une vitesse moyenne de 39,143km/h.

Le vainqueur de la première édition de la course cycliste nationale du 11 Décembre, est connu. Sur 95 coureurs issus de 48 clubs au départ, c’est l’AS Bessel qui s’illustre une fois de plus, à l’arrivée avec Moukaila Rawendé. Il a réussi cette prouesse avec une vitesse moyenne de 39,143km/h et cela, en 3h 23min 15 secondes. Une performance qui a été possible grâce à une échappée à environ 20 tours de la fin.

« La course d’aujourd’hui, c’est vraiment grâce à Dieu. Lorsqu’on s’échappait il restait près de 20 tours. On était deux et c’était difficile. Et à un moment donné on a commencé à avoir confiance. Et après on a même eu deux coureurs qui sont venus nous rejoindre. Mais quand je m’échappais j’avais quand même de l’espoir tout en tenant compte des cas d’éventuels soucis en route. Mais c’est fait, Dieu merci », a déclaré le champion de l’édition.

Selon Amédée Berewoudougou, président de la fédération de cyclisme, la performance a été moyenne même s’il a reconnu que cela est dû au fait que les coureurs sont à la reprise. « Cette compétition vient réveiller notre cyclisme. Depuis le tour du Faso nous n’avons pas eu de compétition donc cette compétition on est satisfait de sa tenue», a salué le président de la fédération.

Pour le ministre en charge des sports Boubakar Savadogo, cette compétition a été mise en place pour non seulement célébrer le 11 décembre mais aussi de permettre aux coureurs de se mettre en jambe après le tour du Faso. « J’ai pu constater que le niveau du cyclisme est toujours très élevé. Ça montre aussi que l’ensemble des équipes se prépare très bien et que le cyclisme est en train de redorer son blason. C’était une course très appréciée », a déclaré le ministre.

Le champion de cette première édition en plus du trophée a remporté la somme de 400 000 F CFA. Le ministre a d’ailleurs affirmé que cette compétition est désormais une course qui s’inscrit dans le calendrier des compétitions du cyclisme au Burkina Faso. Donc des prochaines éditions sont en vue.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

