Promotion de l’emploi au Burkina Faso : Le ministère en charge de la jeunesse signe des conventions de partenariat avec des structures

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le ministère en charge de l’emploi et de la jeunesse a signé des conventions avec plusieurs structures le mercredi 18 décembre 2024 à Ouagadougou. Un acte qui marque l’engagement de ces structures pour accompagner le ministère dans la formation et l’insertion des jeunes.

La suite après cette publicité

En marge des 48 heures du salon national de l’emploi et des métiers, le ministère des sports, de la jeunesse et de l’emploi a signé des conventions de partenariats avec des entreprises et structures. Un partenariat qui vise à une collaboration entre le privé et le gouvernement pour l’insertion des jeunes au Burkina Faso.

Selon Arnaud Koussoubé, directeur général de la promotion de l’emploi, cette convention de partenariat va permettre aux structures signataires d’accompagner le ministère dans leurs actions en faveur des jeunes. « Ces structures vont accompagner le ministère dans leurs actions d’accompagnement en faveur des jeunes notamment l’emplacement des stages et à l’insertion professionnelle », a-t-il expliqué.

Le centre de formation professionnelle Adaja, signataire de cette convention promet accompagner la jeunesse burkinabè dans leur insertion socioprofessionnelle. Selon sa directrice générale Eliénaï Diendéré, cette convention marque la matérialisation d’une collaboration qui existait entre le ministère en charge de la jeunesse et le centre Adaja.

« C’est une convention qui marque la matérialisation et la formalisation d’une collaboration de longue date qui existe déjà avec Adaja. Le ministère place des stagiaires chez nous que nous encadrons. Ce qui permet aux nouveaux diplômés de se familiariser avec le monde professionnel mais d’acquérir de nouvelles compétences pour faciliter leur employabilité », a-t-elle souligné.

En rappel, le salon national de l’emploi et des métiers s’est tenu à Ouagadougou les 17 et 18 décembre 2024 sous le thème « Responsabilité sociale des entreprises et insertion professionnelle des jeunes ». Ce salon a réuni des participants venus de plusieurs régions du pays notamment des jeunes.

Amidou OUEDRAOGO

Pour Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite