Utilisation de l’espace civique : La COBUFADE et ses partenaires proposent des comportements à adopter

La Coalition au Burkina Faso pour les droits de l’enfant (COBUFADE) en partenariat avec Save the Children a organisé un panel sur l’utilisation de l’espace civique dans un contexte marqué par la crise sécuritaire le jeudi 19 décembre 2024 à Ouagadougou. L’objectif de cette rencontre est de déceler les comportements à adopter dans l’espace civique malgré la crise sécuritaire.



La Coalition au Burkina Faso pour les droits de l’enfant (COBUFADE), dans le cadre de son programme de renforcement des capacités de la société civile pour les droits de l’enfant (PROSCIDE) mis en œuvre en partenariat avec Save the Children a entrepris une série d’activités entrant dans le cadre de la protection de l’enfant.

C’est dans ce contexte que s’est tenu au profit des organisations de la société civile et des associations un panel autour de la thématique « Utilisation de l’espace civique dans un contexte de crise sécuritaire et humanitaire complexe : quels comportements adopter ? ».

Selon les organisateurs, cette initiative vise à fournir aux membres et partenaires de la coalition les informations nécessaires à la conduite de leurs activités de promotion, de protection et de défense des droits des enfants dans le contexte de crise du Burkina Faso sans encourir les rigueurs de la loi quant à la jouissance des libertés. Pour se faire, plusieurs sous thèmes ont été développés.

Il s’agit entre autres d’un exposé sur les fondements juridiques de l’usage où de restriction de l’espace civique, ensuite sur les réalités de l’utilisation de l’espace civique en lien avec la situation sécuritaire du pays. Aussi un autre exposé s’est appesanti sur la perception des acteurs de la société civile sur l’impact de l’ouverture où de la fermeture de l’espace civique sur les activités de soutien aux bénéficiaires de leurs actions.

Dans son exposé, le chef de la division protection de l’enfant de la police nationale, Commandant Moïse Ouédraogo a d’abord défini l’espace civique comme l’environnement qui permet à la société civile de jouer un rôle dans la vie politique, économique et sociale dans une société. En d’autres termes, un espace civique ouvert est indispensable pour garantir le développement et la paix durable et cela se matérialise par la liberté d’expression et d’association.



Cependant, il a notifié qu’avec le contexte sécuritaire et humanitaire, certaines contraintes peuvent entraver l’utilisation efficace de l’espace civique. « On a les restrictions liées aux déplacements, les restrictions liées à la communication, les restrictions liées aux activités surtout pour les ONG, l’évolution constante des règlements, l’effort de paix avec la possibilité de réquisition », a-t-il entre cité.

Néanmoins, Commandant Moïse Ouédraogo a formulé des recommandations pour renforcer la coopération entre les parties prenantes et favoriser une meilleure utilisation de l’espace civique malgré le contexte sécuritaire. Il s’agit entre autres de privilégier les sources officielles de l’État en matière d’information, suivre les directives étatiques, assainir le répertoire, diffuser les textes législatifs relatifs à la situation au contexte sécuritaire.

« Malgré un contexte social difficile, les acteurs humanitaires sont amenés à poursuivre leurs activités au profit des populations. De ce fait les acteurs sont invités à adopter une posture alignant connaissances des dispositions légales relatives à l’espace civique et le respect des mesures sécuritaires constamment édictés par les autorités », a-t-il suggéré.

Aminata Catherine SANOU

