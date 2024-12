Vivre-ensemble : Une séance d’aérobic dans l’arrondissement 3 de Ouagadougou pour une communion entre FDS et populations

publicite

0 Partages Partager Twitter

Une séance d’aérobic de la cohésion sociale, organisée par la Coordination sport et loisir de la mairie de l’arrondissement 3 de Ouagadougou, s’est tenue dans l’enceinte de la mairie le jeudi 19 décembre 2024. Elle a réuni les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et la population de l’arrondissement autour d’une communion sportive avec pour objectif de renforcer leurs liens dans une ambiance conviviale.

La suite après cette publicité

La Coordination sport de la mairie de l’arrondissement 3 de Ouagadougou dit considérer le sport comme un puissant facteur de cohésion sociale. Sa capacité de rassembler et de promotion du vivre-ensemble n’est plus à démontrer selon Hyacinthe Niamba le coordinateur de cette coordination de l’arrondissement. C’est pourquoi ce jeudi 19 décembre 2024, elle a tenu à rassembler les FDS et la population des lieux pour une communion sportive.

Selon le coordinateur, cet acte est une façon pour la coordination de «profiter des bienfaits du sport pour remercier nos FDS qui se battent nuit et jour pour la sécurisation de notre pays». C’est donc à cet effet qu’au delà de l’effort sportif fourni, des messages de sensibilisation ont été donnés à ces personnes sorties massivement pour soutenir la cause.

«Comme on le dit, le sport est un facteur de cohésion. Nous avons voulu donc rassembler les forces vives de l’arrondissement pour faire un coucou à nos FDS. Nous avons aussi eu des séances de sensibilisation. Vous savez, nous sommes en fin d’année et ça court tellement. Donc c’est pour dire à tout le monde d’être prudent car la nation a besoin de tous pour poursuivre le combat», a dit Hyacinthe Niamba.

Cette séance a été placée sous le patronage de Christophe Kaboré, Président de la Délégation Spéciale (PDS) dudit arrondissement et le parrainage de Yahaya Cissé, PDG de FAMA Energie. Allant plus loin, le PDS de l’arrondissement a indiqué que cette activité est une façon de faciliter la collaboration entre les Forces de défense et les populations de l’arrondissement, à l’orée de ces fins d’années.

« Avec les fins d’années qui arrivent, nous avons besoin de faire passer des messages forts de sensibilisation. C’est pourquoi, plusieurs associations donnent des messages forts pour pouvoir sensibiliser, pour que nous puissions rentrer avec prudence dans la nouvelle année.

Nous conseillons vraiment la prudence, avec ces fins d’années il y a beaucoup d’accidents et nous demandons aux gens d’être beaucoup prudents. Nous demandons également aux populations de rester en veille et jouer leurs partitions dans la collaboration avec les FDS», a plaidé Christophe Kaboré.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite