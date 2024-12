Musique : Le chantre Yongy Lorenzo met sur le marché du disque deux albums au profit des mélomanes

publicite

Le chantre Yongy Lorenzo à l’état civil Laurent Ouédraogo a organisé un concert live suivi de dédicace de deux albums le 21 décembre 2024 au CENASA à Ouagadougou. Les albums sont intitulés « Avec Marie » et « Merci Jésus ».

Après une vingtaine d’années d’absence sur la scène musicale, la carrière du chantre Yongy Lorenzo renaît de ses cendres avec deux albums. Intitulées « Avec Marie » et « Merci Jésus », ces deux productions de Laurent Ouédraogo à l’état civil sont constituées de 25 chansons chantées en français, anglais et en mooré. Par ces deux albums, l’artiste rend hommage au seigneur pour sa grâce, aux orphelins et invite à l’union des fils et filles pour une société de paix et durable.

Selon l’artiste Yongy Lorenzo, ces deux albums sont animés par un motif d’action de grâce pour un retour de la paix au Burkina Faso. « C’est animé par un motif d’action de grâce pour la vie, pour la paix en retour dans notre cher Faso, le Burkina Faso et pour encore dire que le meilleur reste à venir par Marie, merci Jésus », a-t-il manifesté.

Le directeur général du Bureau Burkinabè des Droits d’Auteur (BBDA), par ailleurs parrain de cette cérémonie, Ahmed Léga n’a pas manqué de féliciter l’artiste pour sa prestation et préciser que cette catégorie de musique est protégée au BBDA.

« Nous avons apprécié ce qu’il preste ce soir, c’est un artiste plein, confirmé membre du BBDA. Nous suivons l’artiste depuis un certain temps et quand il nous a contactés pour parrainer son activité nous n’avons pas hésité un seul instant parce que c’est une catégorie de musique et de production qui sont protégés au BBDA », a-t-il confié.

A en croire au père Etienne Nabollé, prêtre camélien, le parcours de l’artiste est le résultat des thématiques abordées dans ses deux albums. « L’artiste dit sa foi, je sais que son parcours en passant par le juvénat, c’est un homme profondément religieux et ça ne m’étonne pas qu’il oriente ces thèmes dans la religion catholique parce qu’il vécut durant ces quelques années passées au juvénat », a-t-il souligné.

Laurent Ouédraogo dit Yongy Lorenzo est né en 1977 en République de Côte d’Ivoire. Et une tournée est prévue pour l’année 2025 dénommée « Yongy tour » pour rendre gloire à Dieu selon l’artiste.

Amidou OUEDRAOGO

Pour Burkina 24

