Une véritable tempête poétique s’est abattue sur Ouagadougou le samedi 21 décembre 2024, lors de la grande finale de la 7e édition du concours « Les P’tits Poètes ». Après le passage des candidats, c’est Grâce Traoré qui a remporté haut les mains cette édition.

Dédié aux enfants, le concours « Les P’tits Poètes » est bien plus qu’une simple compétition, il offre un espace unique pour que les jeunes talents puissent s’exprimer, développer leur créativité et leur sens critique. Chaque année, un thème différent est proposé, permettant aux enfants de s’informer et de réfléchir sur des enjeux de société tout en s’amusant.

Parmi les 384 candidats inscrits, tous issus d’écoles de Ouagadougou, seuls 10 ont réussi à se qualifier pour la grande finale, après avoir brillé lors des présélections. Pour départager ces 10 jeunes talents, le jury a évalué leur prestation selon quatre critères rigoureux, la gestuelle, l’occupation de l’espace scénique, la diction et la pertinence du thème abordé. Avec une moyenne de 17,5/20, Grâce Traoré s’est hissée à la première place du podium.

Lancé pour encourager la créativité et l’expression artistique des enfants de 5 à 12 ans, le concours a une nouvelle fois rempli sa mission, selon la promotrice Sali Touré. Cette 7e édition, axée sur la préservation de l’environnement, a non seulement permis aux jeunes poètes de s’exprimer, mais aussi de s’engager concrètement en participant à des plantations d’arbres et des campagnes de sensibilisation dans les écoles.

« Ce qui m’a marqué pour cette édition, ce sont les émotions envoyées par les enfants. On a vu en finale les enfants qui ont beaucoup émerveillé et c’était difficile de choisir. Et pour moi, c’est un succès. Pour cette édition, il y a eu plus d’engouement et d’innovation. Nous avons, avec les enfants, planté des arbres dans les écoles, fait des campagnes de sensibilisation dans les établissements scolaires », a lâché la promotrice.

Pour ce qui est des récompenses, la lauréate a bénéficié d’une bourse de 150 000 FCFA, un trophée, et des gadgets. Le 2e prix était composé d’une bourse de 125 000 FCFA, et 100 000 FCFA pour la 3e place.

