Justice : Amidou Tiégnan écope de 15 ans de prison ferme et plus de 5 milliards de FCFA d’amende

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le verdict de l’affaire dite détournement de deniers publics au ministère de l’Action humanitaire a été livré ce 24 décembre 2024 au Tribunal de grande instance (TGI) Ouaga I. Les quatre principaux accusés connaissent leurs sorts.

La suite après cette publicité

Amidou Tiégnan écope de 15 ans de prison ferme et plus de 5 milliards de FCFA d’amende. Quant à Pétronille Tarpaga/Ouédraogo, elle est condamnée à 11 ans de prison ferme et une amende de plus de 280 millions de FCFA.

Salifou Ouédraogo s’en sort avec 8 ans de prison ferme et une amende de plus de 347 millions de FCFA. L’autre co-accusé Philippe Bayoulou écope de 6 ans de prison ferme et une amende de 126 millions de FCFA.

Ils sont condamnés à payer à l’État burkinabè la somme de 2 133 252 000 FCFA au titre du préjudice financier, en plus de 1 franc symbolique au titre du préjudice moral.

Le tribunal ordonne la confiscation de tous les biens, meubles et immeubles appartenant à Tiégnan Amidou, Tarpaga Pétronille, Ouédraogo Salifou et Bayoulou Philippe, au profit de l’État burkinabè, à concurrence du montant des amendes et des condamnations civiles, prononcées sur la somme totale de 8 537 008 001 FCFA.

Retrouvez l’intégralité du verdict transmis en direct ici ⤵️

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite