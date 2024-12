Fête de la Nativité 2024 : Constat aux abords de la cathédrale de l’Immaculée-Conception de Ouagadougou

publicite

C’est bientôt Noël ! A 48 h de la célébration de la naissance du Christ, nous avons tâté le pouls de l’ambiance aux abords de la cathédrale de l’Immaculée-Conception de Ouagadougou, le lundi 23 décembre 2024.

Noël est proche. Et ce ne sont pas les crèches, sapins ou arbres de Noël, guirlandes et jeux de lumières aux abords de la cathédrale de l’Immaculée-Conception de Ouagadougou qui feront dire le contraire. En effet, les étals de certains commerces audit endroit sont assez illustratifs de la célébration de la naissance du Christ.

Dans notre balade, nous approchons premièrement Abdoul Zèba, confectionneur et commerçant de crèches et grottes. Le prix de ses articles varient entre 5 000 F CFA à 25 000 F CFA. Particulièrement pour cette année, il laisse entendre que le marché est morose.

« J’ai commencé ce commerce depuis 5 ans maintenant. Nous commençons à confectionner les crèches dès Novembre. Cette année particulièrement, le marché n’est pas favorable. Les clients s’approchent, se renseignent, mais n’achètent pas. Les prix varient, et vont de 5 000 F CFA à 25 000 F CFA », a-t-il fait savoir.

A une cinquantaine de mètres de là, nous apercevons un autre commerçant de crèches, en plein échange avec certainement un client. Depuis notre position, et après avoir pris le soin de souhaiter un bon marché à notre hôte, nous suivons la scène. Au bout de quelques minutes d’échanges, le client repart avec une crèche.

Nous décidons alors de nous approcher. Vous voulez des crèches, des grottes ? Non, nous lui rétorquons, et lui expliquons l’objet de notre visite. Roland Zongo, nous déclare-t-il son identité, puis déroule.

« C’est la demi-finale pour le marché. Le prix des crèches fait 10 000 francs et plus. Le client peut négocier et avoir à 6 ou 5 (ndlr, mille francs CFA). Les clients se présentent bien, mais vu qu’il n’y a pas l’argent on se débrouille », explique-t-il, affichant une mine résiliente.

Nous poursuivons notre randonnée pédestre et accostons à une centaine de mètres Alphonse Ouédraogo, fidèle catholique, venu acquérir une crèche pour ses enfants. Satisfait de la beauté et du coût des crèches qui lui sont proposées, il promet de revenir avec l’une de ses filles pour le choix.

« Je suis passé aujourd’hui pour essayer d’avoir une bonne crèche afin d’honorer la demande de mes enfants. Je trouve que les prix sont abordables. Tout est joli, je compte amener la fille faire le choix », a-t-il confié.

Et d’ajouter qu’il le fait chaque année, à l’approche de la noël. « Chaque année, j’achète une crèche. Il faut aussi se mettre dans la préparation pour la venue du Christ. Cela aussi fait partie de mes préparations », a en outre indiqué M. Ouédraogo.

Christophe Nikiéma vend des sapins, des guirlandes, des chapeaux de Noël, des verres, des autocollants. Nous le trouvons, assis devant son commerce, en train de guetter de potentiels acheteurs.

Devenu un refrain pour nous, nous lui disons ce pourquoi nous venons vers lui. Bien content de nous recevoir, il explique son ouverture à toutes les offres d’achat du client. « Chaque année on vend les sapins. Cette année, les clients s’approchent peu à peu, mais n’achètent pas. Nous ne vendons pas cher. Si le client est prêt seulement, on lui fait un bon prix. Les prix des sapins sont de 6 000 et plus », raconte-t-il.

D’ici Noël, les commerçants espèrent faire de bonnes affaires. Les clients de leur côté, essaient tant bien que mal de préparer au mieux cette fête.

Rabiatou ZABRE (Stagiaire)

Burkina 24

