Noël 2024 : 200 orphelins et enfants démunis bénéficient des kits de l’association « rêves de Gracias »

L’esprit de Noël a soufflé sur Ouagadougou grâce à l’association « Rêves de Gracias ». Le dimanche 22 décembre 2024, 200 enfants orphelins et démunis de l’arrondissement 4 de Ouagadougou ont reçu des cadeaux et des produits de première nécessité, grâce à la 4e édition de « Joyeux Noël pour tous ».

Ce sont des kits composés du riz, de pâtes alimentaires, de l’huile et du savon, des kits d’hygiène et des fournitures scolaires qui ont été remis aux enfants démunis de l’arrondissement N°4 de la ville de Ouagadougou. Un acte de solidarité et de célébration de noël vis-à-vis de ces enfants et femmes défavorisées.

Selon la présidente de l’association, Tatiana Tapsoba, cet acte s’inscrit dans l’engagement de l’association pour la promotion d’un monde de solidarité en particulier l’accessibilité des droits vitaux des enfants. « Rêves de gracias, c’est un projet de secours qui cherche à promouvoir un monde où les enfants ont accès aux droits vitaux comme l’alimentation, la santé et l’éducation. 4e joyeux noël pour tous, est un satisfecit pour nous, c’est une action de grâce au seigneur », a-t-elle expliqué.

Pour Christiane Coulibaly, marraine de cette cérémonie, l’action est noble, en ce sens qu’elle permet aux enfants de célébrer noël comme les autres. « L’action est noble et être marraine, c’est encore un honneur pour moi d’accompagner l’association et voir les enfant tout heureux. Ça fait plaisir », a-t-elle indiqué.

Hamado Zabré, représentant du président de la délégation spéciale de l’arrondissement N°4, a salué l’initiative. Pour lui, ces actes vont contribuer à atténuer la souffrance des enfants démunis et orphelins.« C’est un acte très noble de venir en aide aux enfants démunis et orphelins. Nous les félicitons et les invitons à continuer leurs actes qui soulagent des familles un tant soit peu », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, huit veuves ont obtenu leur certificat de formation en coiffure sénégalaise et teinture « koko dounda ».

Amidou OUEDRAOGO

Pour Burkina 24

