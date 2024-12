Burkina Faso : Des organisations de personnes handicapées demandent l’application réelle des textes les concernant

publicite

La Fédération des Associations Burkinabè pour la promotion des Personnes Handicapées (FEBAH) et le Réseau National des Organisations des Personnes Handicapées (ReNOH) ont animé une conférence de presse le lundi 30 décembre 2024 à Ouagadougou. Il s’agissait de faire le point de la mise en œuvre des droits des personnes handicapées au Burkina Faso.

« Mise en œuvre des droits des personnes handicapées au Burkina Faso », c’est sous ce thème que s’est tenu le point de presse des Organisations des Personnes Handicapées (OPH).

Devant les journalistes, les conférenciers ont dressé l’état des lieux de la mise en œuvre des droits des personnes handicapées au Burkina Faso. Pour eux, le Burkina Faso dispose des textes juridiques en matière de droits des personnes handicapées mais leurs applications restent toujours un problème.

Selon Yacouba Sawadogo, chargé des affaires juridiques à la FEBAH, en ratifiant la convention relative aux droits des personnes handicapées(CDPH) et son protocole facultatif le 23 juillet 2009, le Burkina Faso s’est engagé à promouvoir les droits des personnes handicapées mais des dispositions à l’échelle nationale ne facilite pas l’application réelle de cette convention.

« En vue de la consécration juridique des droits de l’homme et des libertés fondamentales des personnes handicapées, il a été adopté des textes législatifs et règlementaires applicables aux personnes handicapées et proscrivant expressément la discrimination fondée sur le handicap. Mais plusieurs décrets d’application restent en entente, limitant la mise en œuvre effective des droits des personnes handicapées », a-t-il déclaré.

L’employabilité des personnes handicapées, la non vulgarisation du décret n°2012-828 du 22 octobre 2012 portant sur la santé sociale des personnes handicapées, la nécessité d’une action humanitaire inclusive des personnes handicapées sont, entre autres, les problèmes soulevés par les conférenciers du jour.

Pour Issa Palenfo, président de la FEBAH, les dispositions ont été prises pour faciliter l’accès à l’éducation et à la santé par les personnes handicapées mais le problème demeure l’application de ces textes.

« Lorsqu’on dit que la carte d’invalidité permet d’avoir des avantages au niveau de la santé et de l’éducation par exemple en fonction du degré de handicape évalué à 50%, la loi permet d’avoir une réduction de coût mais quand on part dans les services de santé avec la carte d’invalidité, ils disent qu’ils n’ont pas reçus d’ordre d’offrir un quelconque avantage », a-t-il poursuivi.

Afin de juguler la souffrance des personnes handicapées, la faitière recommande l’application effective de la loi 012/AN du 1er avril 2012. Il s’agit de la loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées, le renforcement de l’autonomisation économique par la dotation des personnes handicapées en matériel agricole adapté pour accompagner l’offensive agropastorale et le financement des microprojets ; le renforcement de la participation des personnes handicapées à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques et programmes nationaux au développement du pays et la mise en place d’un système d’identification et la prises en charge intégrée des handicapées déplacées internes.

