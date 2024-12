Lutte contre la fièvre typhoïde : La campagne nationale de vaccination est prévue du 23 au 29 janvier 2025

publicite

Le ministère de la santé à travers la Direction de la prévention par les vaccins (DPV) avec le soutien financier de l’ONG PATH a organisé une rencontre d’information et de plaidoyer au profit des Hommes de média le lundi 30 décembre 2024 à Ziniaré. L’objectif de cette rencontre était d’échanger sur les enjeux de la mise en œuvre de la campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde prévue en début d’année 2025 sur toute l’étendue du territoire nationale.

« En 2019 nous avons enregistré un peu plus de 80.000 cas de fièvre typhoïde qui ont consulté ou qui ont été pris en charge dans les formations sanitaires du Burkina Faso avec malheureusement des décès qui ont été imputés à la fièvre typhoïde. Et nous savons que ces chiffres sont en deçà de ce qui est vraiment réel sur le terrain », tel est le tableau qu’a dépeint Soumaïla Yaméogo, médecin en santé public en service à la direction de la prévention par les vaccins.

Selon ses explications, la fièvre typhoïde qui est défini comme une maladie liée à un manque d’hygiène corporelle et alimentaire se manifeste dans la plupart des cas par des douleurs abdominales et la fièvre. Aussi, il a précisé que les personnes susceptibles de contracter la fièvre typhoïde sont entre autres les populations qui n’ont pas accès à l’eau potable et à des services d’assainissement appropriés ; les personnes âgées et les personnes immunodéprimées, mais aussi et surtout les enfants de 5 ans à 15 ans.

Dans le but donc de vaincre le mal à la racine, Soumaïla Yaméogo a informé qu’il a été mis en place un vaccin à titre préventif contre la fièvre typhoïde destiné aux enfants de 9 mois à 14 ans. Par ailleurs, il a annoncé que la campagne de vaccination est prévue du 23 au 29 janvier 2025 sur toute l’étendue du territoire nationale. Aussi, il a soutenu que le but ultime est de toucher plus de dix millions d’enfants durant les sept jours de la campagne.

« Il s’agit de tout faire pour vacciner nos populations en l’occurrence les enfants de 9 mois à 14 ans révolu contre la fièvre typhoïde avec un vaccin révolutionnaire qu’on appel le vaccin typhoïdique conjugué. Elle offre plusieurs opportunités de vacciner les enfants à très bas âges contre cette maladie qui est invalidante au Burkina Faso. Ça va durer du 23 au 29 janvier 2025 et à partir du 30 janvier 2025, on va l’introduire dans notre programme de vaccination nationale.

Pour toute les zones d’accès difficile, toutes les zones à fort défis sécuritaires, tous les efforts ont déjà été mis en œuvre par le ministère de la santé avec l’appui des partenaires techniques et financiers pour disponibiliser tous les intrants liés à la campagne et les actions sont déjà mis en œuvre pour que la campagne puisse avoir lieu dans ces zones », a-t-il détaillé.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

