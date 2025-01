Burkina Faso : Un nouveau souffle pour l’enseignement supérieur avec la construction de 40 amphithéâtres dans 5 ans

publicite

Le Burkina Faso franchit une nouvelle étape dans le développement de son enseignement supérieur. Ce jeudi 2 janvier 2025, le Capitaine Martha Céleste Anderson Médah, Directeur de cabinet du Président du Faso, a posé la première pierre de la construction de 40 amphithéâtres destinés aux universités et centres universitaires du pays. Ce projet ambitieux, inscrit dans le cadre de l’Initiative Présidentielle pour une Éducation de Qualité pour tous (IPEQ), vise à moderniser les infrastructures universitaires et à améliorer les conditions d’études des étudiants.

Lancée le 20 juin 2024, l’Initiative Présidentielle pour une Éducation de Qualité pour tous (IPEQ) a pour objectif de transformer en profondeur le système éducatif burkinabè. Dr Zakaria Soré, coordonnateur national de l’IPEQ, est revenu sur le programme. « Cette initiative se bat pour un système éducatif moderne et adapté aux besoins des Burkinabè.

Pendant 5 ans, l’IPEQ va permettre la réalisation d’une quarantaine d’amphithéâtres. Nous lançons aujourd’hui une série de projets d’infrastructures universitaires marquant non seulement une étape importante dans le développement de notre enseignement supérieur, mais aussi un engagement renouvelé envers l’avenir de nos étudiants, de nos chercheurs et de notre société », a-t-il indiqué.

A l’écouter, ces nouvelles constructions incluront des salles de classe modernes, des laboratoires de pointe équipés de dernières technologies, ainsi que des espaces de vie et de détente conçus pour favoriser le bien-être des acteurs du monde universitaire.

« Pour l’amphithéâtre qui sera construite ici à l’Université Thomas SANKARA, en plus des 1000 places, nous aurons 12 laboratoires, 15 salles de TD, 2 salles modulables d’une capacité de 200 places, 20 bureaux pour enseignants, 3 bureaux paysagers, une salle de vidéosurveillance.

Nous avons également pris le soin d’intégrer des principes de durabilité environnementale dans nos plans. C’est ainsi que les toits des bâtiments seront couverts de plaques solaires pour exploiter l’énergie renouvelable », a précisé Dr Zakaria Soré, coordonnateur national de l’IPEQ.

Egalement, Pr Adjima Thiombiano, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, a fait savoir que l’ambitieux programme portant sur l’IPEQ, est une réponse structurelle qui consacre dans sa mise en œuvre, un investissement massif dans l’enseignement supérieur et la recherche.

« L’IPEQ prévoit dans sa mise en œuvre la construction et l’équipement de 40 amphithéâtres de 1 000 et de 500 places dans les universités et centres universitaires. En outre, il prévoit la construction de cités universitaires, l’implantation de forages et le pavage des rues à l’intérieur de chaque université, de cités et de restaurants.

La réalisation de toutes ces infrastructures permettra à terme, d’améliorer de façon durable et inclusive, la qualité de l’enseignement supérieur à travers la mise à disposition d’infrastructures modernes et adaptées devant garantir une formation de qualité », a-t-il souligné.

C’était le Directeur de cabinet du Président du Faso, le Capitaine Martha Céleste Anderson Médah, qui a représenté le président du Faso. Il a rappelé que le 17 janvier 2023, le Capitaine Ibrahim Traoré a décliné sa vision pour l’éducation à l’Université Joseph KI-Zerbo.

« Son ambition était d’offrir au monde universitaire des conditions de travail optimales et des enseignements de qualité qui permettent aux étudiants burkinabè de réussir leur insertion socioprofessionnelle et partant de construire la nation et le monde. C’est dans cette logique que s’inscrit l’activité de ce jour, à savoir le lancement des travaux de construction des amphithéâtres de 1 000 places et 500 places dans les Universités et Centres universitaires du Burkina Faso à l’Université Thomas SANKARA » a-t-il indiqué.

En rappel, l’Initiative Présidentielle pour une Éducation de Qualité pour tous (IPEQ) est logée au Bureau national des Grands projets du Burkina Faso.

