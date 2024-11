Burkina Faso : Le Bureau National des Grands Projets adopte les plans architecturaux de l’Initiative Présidentielle pour la Santé (ISP)

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Bureau National des Grands Projets (BN-GP) tient à Koudougou l’atelier de validation des plans architecturaux des Centres médicaux communaux et des services de réanimation et d’anesthésie au profit de l’Initiative Présidentielle pour la Santé (ISP), débuté le 13 novembre et ce jusqu’au 17 novembre 2024. Le Coordonnateur National de l’IPS accompagné d’une délégation a pris part, le 15 novembre 2024 à cet atelier.

La suite après cette publicité

Dans sa vision de moderniser les structures de santé afin d’améliorer l’offre et la qualité des soins, le chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré à travers le Bureau National des Grands Projets a mis en place l’Initiative Présidentielle pour la Santé (IPS) qui a pour objectif de moderniser les structures de santé et améliorer la qualité des soins pour les populations urbaines et rurales en réalisant des infrastructures adaptées et en renforçant les capacités matérielles et techniques des centres de santé communaux.

En effet, pour la mise en œuvre de la composante 1 & 2 de l’IPS consacrée à des travaux de constructions et d’équipements, cet atelier se tient, selon Idrissa Traoré, Coordonnateur National de l’initiative présidentielle pour la santé (IPS), afin de permettre aux parties prenantes de valider les plans architecturaux proposés.

A l’entendre, la validation de ces plans architecturaux doit se faire dans un bref délai au regard de la situation urgente de l’heure. « Aujourd’hui, avec ce que le bureau d’architecture vient de présenter, cela traduit vraiment que la majeure partie de nos observations ont été prises en compte.

Le travail continue et d’ici-là, on va faire sortir les plans architecturaux finaux qui vont nous permettre d’accélérer les travaux sur le terrain », a souligné Idrissa Traoré. De ses dires, pour cette première année, une vingtaine de communes verront leur CSPS transformé en Centre médical, un CHU et deux CHR seront dotés d’un centre de réanimation et d’anesthésie.

Pour le ministère de la santé, premier bénéficiaire de ces infrastructures, l’initiative est à saluer à sa juste valeur. Adama Compaoré, représentant le ministère de la santé, n’a pas manqué de souligner le respect des normes édictées par son ministère.

« Ce que nous avons pu voir comme plans architecturaux, je pense que ce n’est déjà pas mal. Nous avons apporté nos contributions en leur proposant la prise en compte des normes parce qu’au ministère de la santé, nous avons des normes que nous respectons », a-t-il fait savoir. A l’en croire, le respect de ces normes permettront « d’avoir des infrastructures de qualité qui répondent aux attentes des praticiens ».

En rappel, l’Initiative Présidentielle pour la Santé est mise en œuvre à travers quatre (04) composantes. La première composante concerne la construction et l’équipement de 55 Centres médicaux communaux ; la deuxième composante vise la construction et l’équipement de 5 services d’anesthésie-réanimation dans des hôpitaux ; la troisième concerne la création d’un Institut du cœur au Centre hospitalier universitaire de Tengandogo et la quatrième s’occupera du diagnostic moléculaire du cancer du sein.

La construction d’une unité d’hémodialyse dans les différentes régions qui n’en disposent pas serait, selon le coordonnateur national de l’IPS, la cinquième composante en réflexion.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite