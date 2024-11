3e édition de « Je suis jeune et épanoui » : Le révérend Raoul WAFO décortique les clés et lois spirituelles de la réussite à Ouagadougou

L’association Oneshiphore, en collaboration avec Oneshiphore Group a tenu une conférence publique en marge de la troisième édition de son initiative dénommée « Je suis jeune et épanoui », le vendredi 15 novembre 2024 à Ouagadougou. A travers des échanges, ce cadre s’est déroulé sous le thème « Réussir sa vie ». Une façon pour les organisateurs de plaider pour un bonheur à travers les lois spirituelles.

« Je suis jeune et épanoui » est un programme qui a pour objectif de booster et dynamiser les compétences professionnelles et entrepreneuriales des jeunes, cela en passant par la foi, selon Arsène Rouamba, promoteur de l’événement. A cette édition, « Réussir sa Vie » a été choisi comme thème pour diriger les échanges.

« Réussir sa vie, beaucoup l’ont conçu par le fait d’amasser de l’argent. Pourtant, quand on parle de réussite c’est arriver à avoir de l’impact dans ton entourage, être utile à la société. Avec ce programme, nous ne mettons pas l’argent en première position mais c’est d’abord avoir les valeurs fondamentales, les valeurs spirituelles qui vont nous permettre d’avoir les racines. C’est très important d’avoir les clés pour pouvoir réussir dans le plan que Dieu a tracé pour nous », a indiqué Arsène Rouamba.

Pour ce faire, cette jeunesse a bénéficié d’une conférence animée par le Révérend Raoul Wafo. Il s’est étalé sur le thème « Avoir de l’impact dans les affaires et dans la vie socioprofessionnelle ». L’objectif pour lui ici a été de faire comprendre l’importance de découvrir les clés et les lois spirituelles pour réussir sa vie.

« Je pars d’un principe fondamental de la parole et de l’expérience que j’ai déjà en tant que chef d’entreprise. Je veux leur dire l’importance de se détacher de l’identité factuelle sociétale à l’identité prophétique. Parce que c’est Dieu qui a créé tout Homme et on ne réussit sa vie que quand on s’identifie au plan que Dieu a arrêté depuis l’éternité. Donc nous ne sommes que des acteurs dans le temps », a fait remarquer le Révérend.

David Sedego a été un des participants à cet événement. Il a été motivé par la pertinence de l’idée, selon ses dires. « Aujourd’hui, je peux dire que c’est un jour de gloire pour moi. Le révérend c’est mon idole et parle toujours de sujets importants. Je suis déjà dans le domaine du business et étant jeune, je vois que son thème est très sérieux », s’est-il réjoui.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

