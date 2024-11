« Légiburkina et JOBF » pour faciliter l’accès des textes juridiques et du journal officiel aux Burkinabè

Le Secrétariat général du gouvernement et du conseil des ministres a procédé au lancement officiel de « Légiburkina » et « JOBF » le vendredi 15 novembre 2024 à Ouagadougou.

Finies les longues distances pour se procurer le journal officiel ou encore pour avoir accès à l’ensemble des textes juridiques du Burkina Faso. Le Burkinabè peut désormais les avoir à sa disposition chez lui. Il lui suffit d’avoir une connexion internet et avoir accès à « Légiburkina » pour les textes juridiques et « JOBF » pour le journal officiel.

Ces solutions sont l’œuvre du Secrétariat général du gouvernement et du conseil des ministres. Cette institution « met aujourd’hui à la disposition du public burkinabè deux solutions électroniques. Il s’agit de JOBF, une plateforme qui permet la distribution en ligne et l’insertion à distance au journal officiel et la plateforme Légiburkina pour la diffusion du droit burkinabè », a fait savoir Aminata Zerbo /Sabane, ministre en charge de la transition digitale.

« C’est une avancée importante quant on sait l’importance pour non seulement les institutions mais aussi pour nos concitoyens de façon générale et surtout les difficultés qu’ils avaient pour y accéder », a-t-elle poursuivi. Ces plateformes, à écouter Mathias Traoré, secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres, ont été impulsées par le Capitaine Ibrahim Traoré et le Chef du gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre du 3e pilier de la Transition qui est de « refonder l’Etat et améliorer la gouvernance ».

Avec pour ambition d’insérer sur la plateforme « Légiburkina » tous les textes de 1954 à nos jours, le secrétariat général du gouvernement et du conseil des ministres a indiqué que pour l’instant sur ce logiciel, ce sont les textes de 2017 à 2024 qui ont été chargés.

Le citoyen burkinabè peut consulter les textes et les télécharger. Également, les Burkinabè pourront, avec les solutions électroniques de paiements, payer les journaux officiels et même d’y insérer sur la plateforme « JOBF ».

