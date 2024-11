publicite

0 Partages Partager Twitter

Présente à Ouagadougou pour la 9e édition des Sotigui Awards, l’actrice, réalisatrice, productrice, cheffe d’entreprise et présentatrice télé Kadhy Touré, a dédicacé son tout premier livre « Transforme tes rêves en succès » le vendredi 15 novembre 2024 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

La réalisatrice du film à succès « Marabout Chéri » a dédicacé son livre intitulé « Transforme tes rêves en succès ». Dans ce livre de 89 pages reparti en 5 chapitres, la cheffe d’entreprise a voulu partager son parcours.

Pour Kadhy Touré, ce livre est une réponse aux multiples questions notamment sur les défis rencontrés dans son parcours de l’enfance, sa jeunesse, de l’actrice et à productrice et elle aussi vise à transmettre son expérience aux jeunes qui aspirent à réaliser leurs rêves.

« La base, c’était de répondre à leurs préoccupations. Pour que les gens sachent que, ce qu’ils vivent, on a vécu aussi. Et puis, on a traversé. Les contraintes qu’ils ont, on les a eues et on a traversé. Je l’ai fait pour transmettre, pour ces parents qui veulent que leurs enfants aient une détermination, confiance en eux-mêmes, que leurs enfants puissent réaliser leurs rêves », a-t-elle souligné.

Également, elle a indiqué que ce livre est à la portée de tout le monde sans exception. « Tout le monde doit lire ce livre. Il y a beaucoup d’adultes qui l’ont lu, beaucoup de parents qui l’ont lu et l’ont acheté pour leurs enfants, pour leurs adolescents », a déclaré l’auteure.

En rappel, issue d’une famille modeste, la petite fille de Bouaké a su « transformer ses rêves en succès ». A travers ce livre, elle retrace ses vécus pour booster les gens à devenir ce qu’ils veulent.

Saly Ouattara

Soumaïla MALO (stagiaire)

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite