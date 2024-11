An 16 du drame de Boromo : L’Association Zéro goutte de sang sur la route invite au respect du code de la route

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’Association Zéro goutte de sang sur la route organise 48h de sensibilisation sur la sécurité routière au profit des usagers de la route de la ville de Ouagadougou. Le ton de la sensibilisation a été donné ce vendredi 15 novembre 2024 au carrefour de la station Total du quartier Gounghin.

La suite après cette publicité

Il y a de cela 16 ans, un accident grave est survenu au PK14, à Boromo, impliquant un car et un camion ; et où l’on a dénombré 72 personnes décédées avec une cinquantaine de blessées.

A la suite de ce drame, il y a eu la création de l’Office national de la sécurité routière (ONASER). Ce rappel de Moumini Koudougou, président de l’association Zéro goutte de sang sur la route, pour situer le cadre dans lequel se tiennent les 48 h de sensibilisation de son association.

Pour M. Koudougou, l’on ne peut pas laisser passer cette journée inaperçue. « Une première fois, il faut se souvenir des victimes et une seconde fois, il faut faire en sorte que plus jamais ce drame ne se reproduise », a-t-il fait comprendre.

En tant qu’association de promotion de la sécurité routière, l’association Zéro goutte de sang sur la route, dit Moumini Koudougou, a décidé de sortir et de sensibiliser les usagers de la route.

Pour les premières 24h, les membres, casqués et vêtus d’un gilet jaune, ont pris d’assaut le carrefour de la station Total du quartier Gounghin.

« Pour aujourd’hui particulièrement, nous nous apesantons sur le port du casque et de la ceinture de sécurité. Nous invitons les usagers à porter leur casque, leur ceinture de sécurité et aussi à respecter les feux tricolores et à bannir l’utilisation du téléphone portable en circulation », a-t-il indiqué.

Le retour des usagers, pour la plupart du temps, est positif ; même s’il y a toujours des usagers qui trouvent qu’on les importune, a fait savoir le président de l’association.

A l’endroit particulièrement des usagers qui trouvent leur action de trop et à l’ensemble des usagers de façon générale, le message de l’association Zéro goutte de sang sur la route est « qu’il n’y a pas de seconde vie à la maison et qu’on n’a pas deux têtes ».

« Donc, si vous perdez la tête que Dieu vous a donnée, vous allez rejoindre les ancêtres obligatoirement…Lorsque vous sortez et que vous êtes en circulation, de grâce respectez le code de la route et protégez-vous en portant un casque, si vous êtes à moto et en portant la ceinture de sécurité, si vous êtes en véhicule », a insisté Moumini Koudougou.

La seconde journée est prévue pour le samedi 16 novembre 2024, de 08h à 10h, au carrefour de la résidence Alice, vers le Centre hospitalier universitaire (CHU) Bogodogo.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite