An 3 de l’Association zéro goutte de sang sur la route : Sensibilisation sur le port du casque, œuvres sociales et don pour l’effort de paix

0 Partages Partager Twitter

L’Association zéro goutte de sang sur la route, à l’occasion de son 3e anniversaire, a organisé une caravane à moto pour sensibiliser sur le port du casque en circulation le samedi 24 juin 2023. Cette caravane a connu la participation du Directeur général de l’Office national de la Sécurité routière (ONASER), Évariste Méda et du représentant du ministre en charge des transports, Mamadou Ouattara. L’occasion fut belle pour l’Association de faire un don pour l’effort de paix au Burkina Faso.

La suite après cette publicité

Lutter pour la baisse du nombre de blessés et de tués par accident sur les routes au Burkina Faso, tel est le cheval de bataille de l’Association zéro goutte de sang sur la route au Burkina Faso. La répétition étant pédagogique, à l’occasion de son troisième anniversaire, l’Association a tenu à insister sur la sensibilisation sur le port du casque.

Ainsi, l’Association a organisé, une caravane à moto dans les artères de la ville de Ouagadougou pour « que ceux qui portent le casque soient plus confiants dans leur position de port du casque et, pour insister sur ceux qui ne portent pas le casque à le porter parce que comme on le dit, il n’y a pas de tête de rechange en vente au marché ».

C’est ce qu’a justifié Moumini Koudougou, alias Mouni-Mouni, président de l’Association zéro goutte de sang sur la route. Pour le Directeur général de l’Office national de la Sécurité routière, Évariste Méda, l’Association à travers ses actions a contribué fortement au port du casque par les citoyens burkinabè et par ricochet à la sécurité routière au Burkina Faso. Il a d’ailleurs promis d’accompagner l’Association à hauteur d’un million dans ses activités.

En outre, l’Association, à l’occasion de ce 3e anniversaire, a remis une enveloppe financière au représentant du ministre en charge des transports, Mamadou Ouattara, pour l’effort de paix au Burkina Faso. Celui-ci n’a pas tari de remerciements à l’endroit de l’Association et de ses membres. Il a invité tous les citoyens à emboîter le pas à cette association pour un Burkina Faso de paix.

Plus de détails dans cette vidéo ⤵️

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

publicite