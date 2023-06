BNSP : 250 futurs sapeurs présentés au drapeau

0 Partages Partager Twitter

Le vendredi 23 juin 2023, au camp Ouezzin Coulibaly de Bobo Dioulasso, 250 recrues dont 25 personnels féminins du contingent 2022/Sapeurs-pompiers ont été présentés au drapeau, après six (06) mois de formation. Ils ont ainsi reçu leurs épaulettes de soldat de 2e classe.

Présidée par le Colonel Théophile Nikiéma, Chef d’Etat-Major de l’Armée de Terre, cette cérémonie marque la fin de la formation militaire initiale pour ces recrues mais aussi et surtout le début de leur formation à l’Ecole Nationale des Sapeurs-Pompiers (ENASAP).

« Vous êtes désormais dignes d’être considérés non plus comme des recrues mais des Soldats aptes au métiers des armes », a affirmé le CEMAT. Il a par ailleurs invité les nouveaux soldats à servir les FAN avec loyauté, honneur et fidélité.

Source : Etat-Major Général Des Armées Du Burkina Faso

