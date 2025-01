Burkina Faso : Le Président de l’Assemblée Législative de Transition rend hommage aux agents et appelle à plus d’engagement

L’Assemblée Législative de Transition (ALT) a observé une cérémonie de reconnaissance du personnel à la retraite et des agents décorés, ce lundi 6 janvier 2025 à Ouagadougou. Entre hommages aux retraités, félicitations aux décorés et appel à l’engagement, cette cérémonie a été l’occasion pour le Dr Ousmane Bougouma de souligner l’importance de chaque acteur dans la construction de l’avenir du Burkina Faso.

Lors de la cérémonie de reconnaissance du personnel à la retraite et des agents décorés, tenue ce lundi 6 janvier 2025 à l’Assemblée Législative de Transition, le Président de l’ALT, Dr Ousmane Bougouma, a souligné l’importance de chaque collaborateur dans la réalisation de la vision « légiférer autrement ». Dans un discours empreint de reconnaissance et d’encouragement, il a rendu hommage aux agents partant à la retraite, félicité les décorés.

Il a félicité les (09) agents décorés par la Nation burkinabè à l’occasion de la fête de l’indépendance pour leur professionnalisme et les a encouragés à poursuivre sur cette voie. « Vous avez été reconnus dignes de mention pour tous vos efforts. Nous voulons à notre tour vous témoigner la reconnaissance de l’institution parlementaire pour votre professionnalisme.

L’Assemblée législative de transition vous dit merci pour votre engagement continu dans le travail. Vous avez prouvé que vous êtes des agents dévoués, ambitieux et intègres de cette institution. Je suis enseignant et j’observe que la médaille sur votre poitrine correspond à la mention « peut mieux faire », a exprimé le Dr Ousmane Bougouma.

A la dizaines d’agents admis à la retraite, le président de l’ALT a souligné l’importance de leur contribution et leur a souhaité une retraite paisible et heureuse. « Vous avez fait la fierté de cette maison du Parlement. Vous avez tout donné et sacrifié pour qu’elle fonctionne et garde son prestige. Le moment est venu de vous reposer et c’est tout autant bien mérité. Vous avez été une source d’inspiration pour nous tous, et vos pertinentes contributions vont nous manquer. Félicitations pour votre retraite.

Quitter son bureau, ses collègues, ses dossiers, ses projets et ses missions n’est pas forcément évident pour tout le monde. La retraite marque un nouveau départ dans la vie, voire une nouvelle vie professionnelle. Pourquoi pas ? Ne la considérez pas comme la fin de quelque chose, mais considérez-la comme le début d’un nouveau chapitre », a-t-il fait entendre.

Des attestations de reconnaissance ont été remises aux agents admis à la retraite. Henry Koné, ex agent parlementaire et récipiendaire, a salué cette reconnaissance qui représente un encouragement. « C’est une grâce pour moi d’être allé à la retraite après avoir fait 30 ans de service. Je remercie le président de l’assemblée pour les efforts entrepris dans le sens de l’amélioration des conditions de travail des agents », a-t-il confié.

Le Président a exprimé sa gratitude envers l’ensemble du personnel pour leur travail et a formulé des vœux pour l’année nouvelle. Il a d’ailleurs invité tous les agents à redoubler d’efforts pour relever les défis de l’année à venir.

Akim KY

Burkina 24

