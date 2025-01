Lutte contre le terrorisme : Le Chef d’Etat-Major Adjoint de la Gendarmerie Nationale réconforte ses hommes sur le théâtre des opérations

publicite

0 Partages Partager Twitter

Dans la journée du samedi 04 janvier 2025, le Colonel YAGUIBOU Issa, chef d’Etat-Major Adjoint de la Gendarmerie Nationale s’est déporté au front, à la tête d’une délégation dans le but de réconforter les hommes engagés sur le théâtre national des opérations pour lutter contre le terrorisme.

La suite après cette publicité

Les détachements de Gorgadji et de Manni, respectivement basés dans les régions du Sahel et de l’Est, ont reçu au cours de la journée du 04 janvier 2024, la visite du Colonel YAGUIBOU Issa accompagné par les capitaines COMPAORE Sampawendé Robert, Commandant de l’Unité Spéciale d’Intervention de la Gendarmerie Nationale (USIGN) et SOURA Fadouba, Chef du Centre des Opérations de la Gendarmerie Nationale (COGN). Lors de la tournée, la délégation a tenu à traduire à l’ensemble des personnels déployés au front tout le soutien des plus hautes autorités du pays à leurs côtés.

À Gorgadji tout comme à Manni, les échanges avec les Forces de Défense et de Sécurité ainsi que les Volontaires pour la Défense de la Patrie ont permis au Colonel YAGUIBOU Issa de toucher du doigt les réalités du terrain et de recueillir les préoccupations des hommes. Des messages de soutien et d’encouragement de toute la hiérarchie militaire ont été livrés partout sur son passage.

Par ailleurs, cette tournée sur le théâtre des opérations a été mise à profit par le Chef d’Etat-Major Adjoint de la Gendarmerie Nationale et son équipe pour partager avec les hommes, les directives du commandement pour la poursuite des opérations ainsi que les informations importantes sur l’Institution et la nation toute entière.

Les vaillants combattants ont, en revanche, réaffirmé leur ferme engagement et leur détermination à lutter efficacement contre le terrorisme afin d’assurer la quiétude sur toute l’étendue du territoire national.

Source : Gendarmerie Nationale

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite