Burkina Faso : Plusieurs terroristes neutralisés et de la logistique de guerre récupérée

Les combattants burkinabè ont mené ces derniers jours plusieurs offensives terrestres et aériennes, permettant de détruire des bases terroristes, de neutraliser des criminels et de récupérer de la logistique de guerre dans la région de la Boucle du Mouhoun et au Nord du pays, a appris l’AIB de sources sécuritaires.

Deux jours plus tard, à Bonza, dans la zone de Solenzo, ce sont les vaillants VDP qui ont anéanti un groupe de criminels avant de récupérer leur matériel de guerre. Pendant ce temps, au Centre-Nord, les unités Guépard et Fantôme ont lancé des offensives sur une base terroriste, neutralisant les criminels et faisant de nombreux prisonniers. Le 3 janvier 2025, plusieurs bandits ont été mis hors d’état de nuire et du matériel a été récupéré par le 18e BIR à Montionkui.