Secteur privé : Le Patronat burkinabè se décentralise pour mieux servir les entreprises

publicite

Le Conseil National du Patronat Burkinabè (CNPB) a franchi une nouvelle étape dans sa stratégie de développement en installant officiellement les conseils régionaux du patronat, à Ouagadougou, ce 23 janvier 2024. Cette initiative, qui marque un tournant pour le secteur privé burkinabè, vise à renforcer la représentativité des entreprises à l’échelle régionale et à améliorer le climat des affaires.

La suite après cette publicité

La décentralisation du patronat burkinabè est désormais une réalité conformément au premier axe stratégique du plan de mandature de son président Idrissa Nassa. En moins de six mois, treize Conseils Régionaux ont été créés, marquant une étape décisive dans la mise en œuvre de cette politique de décentralisation du Patronat burkinabè.

Face aux nombreux défis auxquels est confronté le Burkina Faso, notamment la crise sécuritaire et ses conséquences économiques, le secteur privé a besoin d’un soutien renforcé. C’est dans ce contexte que le CNPB a décidé de décentraliser ses actions en créant des conseils régionaux.

Ces nouvelles structures ont pour mission de représenter les intérêts des entreprises au niveau local, de faciliter le dialogue avec les autorités régionales et de contribuer au développement économique de chaque région.

« Les conseils régionaux seront des relais incontournables pour le développement de nos économies locales. Nous sommes convaincus que cette décentralisation va nous permettre de mieux répondre aux besoins spécifiques des entreprises de chaque région », a déclaré Idrissa Nassa, président du CNPB, lors de la cérémonie d’installation.

Les missions des conseils régionaux sont multiples. Entre autres la, représentation des entreprises, car les conseils régionaux seront les interlocuteurs privilégiés des autorités régionales pour défendre les intérêts des entreprises. Ils ont aussi pour mission de conduire le dialogue social entre les employeurs et les salariés au niveau régional.

En plus, les conseils régionaux apporteront un soutien technique et financier aux petites et moyennes entreprises. Ils contribueront à la mise en œuvre des politiques de développement économique au niveau régional.

Pour atteindre ces objectifs, le CNPB prévoit de mettre en place un certain nombre de mesures, telles que, le renforcement des capacités des membres des conseils régionaux, la création d’une plateforme numérique pour faciliter les échanges et la diffusion d’informations, le développement de partenariats avec les acteurs locaux, chambres de commerce, collectivités territoriales, etc.

D’ailleurs, le CNPB entend donner un coup d’accélérateur le développement du secteur privé grâce à de nouveaux partenariats. A l’occasion de la cérémonie officielle d’installation ses membres régionaux, le Conseil National du Patronat Burkinabè a signé de multiples conventions de partenariat avec des acteurs clés du financement, de la garantie, de la sécurité financière, de la formation et de l’emploi pour renforcer l’écosystème entrepreneurial burkinabè.

L’installation des conseils régionaux marque une nouvelle étape dans l’histoire du CNPB. Cette initiative témoigne de la volonté du patronat burkinabè de s’adapter aux enjeux du moment et de jouer un rôle moteur dans le développement économique du pays. Azaratou Sondo/Nignan a, au nom de tous les membres des Conseils Régionaux du Patronat Burkinabè nouvellement installés, salué président du Patronat Burkinabè, pour sa vision et son leadership éclairé.

« Nous Présidents et membres des CRPB, prenons l’engagement solennel de nous y employer pour le rayonnement du patronat dans nos régions respectives. Ensemble, nous allons œuvrer pour créer un environnement économique favorable à toutes les petites, moyennes et grandes entreprises qui composent notre tissu économique », a-t-elle indiqué.

En rappel, le Conseil National du Patronat Burkinabè (CNPB) est l’organisation faîtière des employeurs du Burkina Faso qui a été créé en 1974 par les opérateurs économiques. Sa mission principale est de représenter, promouvoir et défendre les intérêts matériels, moraux et professionnels de ses membres auprès des Pouvoirs Publics, des Partenaires au développement et des organisations syndicales de travailleurs.

Akim KY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite