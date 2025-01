Péni : La SONABHY inaugure un dépôt de 104 000 m³

publicite

Ce vendredi 24 janvier 2025, le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a procédé à l’inauguration officielle du nouveau dépôt d’hydrocarbures liquides de la Société Nationale Burkinabè d’Hydrocarbures (SONABHY), à Péni, dans la région des Hauts-Bassins.

La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement, d’autorités locales et nationales, ainsi que de nombreux partenaires de la SONABHY.

S’étendant sur plus de 30 hectares, cette infrastructure ultramoderne vient renforcer les capacités de stockage et de distribution des produits pétroliers au Burkina Faso. Elle comprend neuf réservoirs d’hydrocarbures liquides : cinq d’une capacité de 20 000 m³ chacun et quatre de 1 000 m³, offrant ainsi une capacité totale de 104 000 m³.

Ce dépôt permettra également de désengorger le site de Bobo-Dioulasso, situé dans une zone industrielle, et d’accompagner le ravitaillement des pays voisins de l’espace AES.

Le dépôt de Péni est équipé d’infrastructures auxiliaires modernes, incluant des systèmes de transfert par pipelines, des dispositifs de sécurité incendie avancés et des bâtiments techniques pour garantir une exploitation optimale.

Conçu dans le respect des normes internationales de construction et de sécurité, ce projet ambitionne de soutenir la croissance économique et de répondre aux besoins énergétiques croissants de la population burkinabè.

Cette réalisation s’inscrit dans la continuité de l’inauguration du dépôt de gaz butane à Péni en 2017. Elle témoigne de l’engagement de la SONABHY à moderniser et étendre les infrastructures pétrolières du Burkina Faso pour renforcer l’indépendance énergétique du pays et contribuer à son développement.

En saluant cette avancée majeure, le Premier ministre a souligné l’importance stratégique de cette infrastructure pour l’économie nationale et la sécurité énergétique du Burkina Faso.

Sosthène SOMBIÉ

Pour Burkina 24

