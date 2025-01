Engagement et défense de la patrie : L’Armée de terre du Burkina Faso reconnaît le mérite de son personnel

publicite

38 personnels de l’armée de terre du Burkina Faso ont été décorés pour leurs efforts et engagement à défendre la patrie, ce vendredi 24 janvier 2025.

La suite après cette publicité

La cérémonie a eu lieu à l’état-major de l’armée de terre, sis au Camp Général Aboubacar Sangoulé Lamizana, à Ouagadougou, sous la présidence du Colonel Hamed Hermann Rouamba, Chef d’état-major de l’armée de terre.

Ils ont été distingués dans plusieurs Ordres à savoir l’Ordre de l’Étalon, la médaille d’honneur militaire, la médaille du mérite burkinabè, la médaille militaire et la Croix du combattant.

Ces distinctions honorifiques, dont 34 médailles militaires, 1 dans l’Ordre du mérite, 1 dans l’Ordre de l’Etalon, 1 dans l’Ordre de la Croix du combattant, 1 médaille d’honneur militaire, se veulent être non seulement une reconnaissance des mérites, mais aussi une exhortation à plus d’engagement et d’ardeur au travail.

Pour rappel, ladite cérémonie, tenue en différé, s’inscrit dans le cadre des festivités marquant le 64ᵉ anniversaire des Forces Armées Nationales et la célébration de la fête nationale d’indépendance du Burkina Faso.

Tambi Serge Pacôme ZONGO et Soumaila Malo (Stagiaire)

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite