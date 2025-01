Lutte contre le trafic de stupéfiants : Deux trafiquants de cannabis mis aux arrêts par la Police Nationale à Pô

publicite

Le Commissariat Central de Police de la ville de Pô, dans sa mission régalienne de lutte contre la criminalité, a mis fin aux activités illicites de deux individus qui s’adonnaient au trafic et à la vente de cannabis entre le Burkina Faso et certains pays voisins.

La suite après cette publicité

Grâce à la collaboration des populations, ces individus ont été appréhendés alors qu’ils étaient en possession de valises et de gros sachets remplis de plaquettes de cannabis conditionné.

Relativement à leur mode opératoire, tous deux se faisaient passer pour des passagers des véhicules de transport en commun. Ils conditionnaient leurs butins dans des valises neuves ou dans de gros sachets en y ajoutant quelques effets d’habillement. Ils empruntaient ainsi les véhicules pour se rendre à Ouagadougou avec leur marchandise. Une fois à destination, ils se procuraient de l’argent avec la vente de leurs produits.

Il est à noter qu’au moment de leur interpellation, il a été trouvé en leur possession 21,5 kg de cannabis, dont la valeur est estimée à près de 2.365.000 FCFA.

La Police Nationale remercie une fois de plus les citoyens qui œuvrent inlassablement aux côtés des Forces de Défense et de Sécurité dans le cadre de la lutte contre l’insécurité sur toutes ses formes. Elle les exhorte toujours à plus de vigilance et de prudence et à continuer dans la même dynamique de dénonciation des cas suspects aux numéros verts mis à leur disposition que sont les 17, 16 et 1010.

La Police Nationale, une force publique au service des citoyens !

Source : Police Nationale

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite