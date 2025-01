Abdramane Ouédraogo de Rahimo FC s’engage avec le Standard de Liège

publicite

Le joueur de Rahimo FC Abdramane Ouédraogo change de cap. Le jeune attaquant s’est engagé avec le Standard de Liège. Le joueur né le 11 octobre 2006 était déjà en test avec les moins de 23 ans du club belge.

Le contrat de l’attaquant burkinabè court jusqu’en 2027. Le standard de Liège mise sur la vitesse, la technique et le sens du but de ce joueur pour apporter un plus à l’équipe.

