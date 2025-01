Inauguration de la Place Liptako-Gourma par l’Agence des Modernisations des Villes : Un symbole d’unité et de souveraineté partagée

Située entre la Présidence de la République du Niger et l’Institut National de la Statistique, la Place Liptako-Gourma incarne l’esprit de solidarité et de coopération entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso.

Plus qu’un simple espace, elle représente un engagement fort en faveur du développement régional et de la souveraineté partagée.

Cette inauguration marque une nouvelle étape dans l’histoire commune des trois nations, réaffirmant leur volonté de bâtir un avenir fondé sur l’entraide et la prospérité collective.

Source : Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP)

