Moussa Petit Sergent à l’ouverture du FESPACO 2017

Le clap officiel de la 25e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) a été donné ce 25 février 2017 au stade municipal Issoufou Joseph Conombo de Ouagadougou. Plusieurs personnalités, artistes, cinéastes et comédiens étaient présents dont l’humoriste burkinabè, Moussa Petit Sergent. Selon Tahirou Barry, ministre burkinabè de la culture, des arts et du tourisme, « le cinéma africain doit s’adapter aux nouvelles technologies, se professionnaliser davantage« . Il a salué les autorités ivoiriennes pour leur contribution à l’organisation du festival à plus de 50 millions de FCFA.

Noufou KINDO